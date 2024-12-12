12 декабря 2024, 10:53

Победителей фестиваля «Радуга талантов» наградили в Люберцах

Министерство образования МО
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Финал областного фестиваля творчества «Радуга талантов» прошел в Лингвистической школе в Люберцах. Там провели концерт и наградили победителей.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, фестиваль посвятили поддержке и развитию талантов детей-инвалидов. Он направлен на выявление талантливых ребят.

Участники представили номера в нескольких номинациях. Среди них «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «Вокал», «Жестовое пение», «Танец» и другие.

На гала-концерте наградили призеров и победителей. В ведомстве добавили, что дипломы и памятные подарки получили свыше 260 человек.

Люберцы Фестивали
12 декабря 2024, 10:52
Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасности на тонком льду
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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С наступлением зимы и замерзанием водоемов в Подмосковье увеличивается риск несчастных случаев на льду. Работники «Мособлпожспаса» начали проводить патрулирование водоемов и измерять толщину льда, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Ежегодно происходят случаи, когда люди проваливаются под лед. Спасатели напоминают, что при чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112 или использовать мобильное приложение «112 МО». Система геопозиционирования поможет операторам быстро направить помощь.

Система-112 напоминает жителям региона об осторожности на зимних водоемах и предлагает соблюдать следующие правила безопасности: не выходить на лед без проверки его толщины, не выходить на лед в одиночку, не оставлять детей без присмотра рядом с замерзшей водой, а также брать с собой мобильный телефон.

Спасатели обращают внимание, что прочный лед имеет голубовато-зеленый цвет, а белый или желтоватый лед ненадежен. После нескольких дней плюсовой температуры его толщина может уменьшиться.

Спасатели
12 декабря 2024, 10:46
Мурал полного кавалера ордена Славы Владимира Преснова открыли в Домодедове
Телеканал «360»
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Мурал с изображением земляка теперь украшает стену школы № 12 в Домодедове.  Владимир Дмитриевич Преснов всю свою жизнь посвятил служению родному краю.

«Наши дети, конечно же, в восторге от этого мурала. В дальнейшем мы планируем здесь же открыть музей», - поделилась Диана Ващенко.

Благодаря проекту «Лица Героев» молодое поколение узнает о подвигах своих предков, а их доблестные истории сохраняются для новых поколений.

Герой родился и вырос в Домодедове. Во время Великой Отечественной войны за свои подвиги несколько раз получал высокие государственные награды.

На церемонию торжественного открытия памятной стены пришли не только педагоги и ученики школы, но и глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Это не просто нарисованное на стене лицо героя, также здесь представлена история его подвигов, и лучшее тому подтверждение - статус полного кавалера ордена Славы», - подчеркнула руководитель муниципалитета.

Заместитель директора школы по воспитательной работе Диана Ващенко рассказала, что подготовка к открытию была довольно долгой, мурал рисовали на протяжении месяца.

Город Домодедово Великая Отечественная война
12 декабря 2024, 10:03
Победителей и призеров конкурсов профмастерства наградили в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Итоги уходящего 2024 года в сфере образования подвели в центральном доме культуры «Звезда». Здесь по традиции чествовали победителей и призеров муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».

«Это моя сила, моя поддержка, моя опора и моя вера. Я верю в них, а они верят в меня», - поделилась педагог.

Всем победителям муниципальных этапов в следующем году предстоит борьба за награды конкурса на областном уровне.

Для педагога наро-фоминской школы № 3 Карины Одинцовой учить детей - это и миссия, и призвание. А участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» стало для нее настоящим вызовом. Победой Карина Одинцова, по ее словам, обязана в первую очередь своим ученикам.

Заместитель главы городского округа Светлана Малыхина рассказала, что в этом году в конкурсе педагогического мастерства в Наро-Фоминске было больше всего участников.

«Важно отметить, что к нам по программе грантов пришли молодые педагоги из других регионов, и они тоже захотели попробовать свои силы и приняли участие в конкурсе», - отметила Светлана Малыхина.

Наро-Фоминск Учителя конкурсы
11 декабря 2024, 19:54
Школьники из Истры посетили музей «История Мироздания» в Дедовске
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На минувших выходных ученики Павловской школы отправились в увлекательный поход, который стал для них настоящим испытанием на прочность и сплоченность. Восемнадцать юных туристов доказали, что природа не знает плохой погоды для настоящих энтузиастов.

Путешествие началось с посещения музея «История Мироздания» в городе Дедовск. Здесь ребята с интересом изучали тайны Вселенной, погружаясь в мир науки и открытий. Экскурсия подарила школьникам множество новых знаний и вдохновения для дальнейшего пути.

После визита в музей команда отправилась в лесной массив у площади Миитовская. Несмотря на обильный снегопад, школьники развернули лагерь, где смогли разжечь костер и приготовить горячий обед. Это стало настоящим вызовом, который они преодолели благодаря дружбе, взаимовыручке и командному духу.

Этот поход стал для учеников не просто прогулкой по зимнему лесу, а настоящим уроком единства, силы воли и любви к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что свыше 70 школ и детских садов построят в Подмосковье в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Школьники Походы

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