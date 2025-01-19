19 января 2025, 10:49

Победителей этапа конкурса рисунков о полицейских наградили в Подольске

Пресс-служба администрации Подольска
Читайте нас в: Google Новости

Итоги муниципального этапа всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» подвели в Подольске. Авторам лучших работ вручили дипломы и подарки.

Всего победителями стали пять юных художников. Это София Кисель, Виолетта Короткова, Арина Давыдова, а также Никита и Иван Бондаренко. Их наградили председатель Общественного совета управления Вячеслав Попов и начальник Штаба УМВД полковник внутренней службы Николай Рябухин.

«В этом конкурсе участвовали трое моих детей. Рисовали меня в форме, на фоне флага России, а также в момент задержания преступника. Всегда переживают за меня и очень гордятся, что их мама работает в полиции, и тоже хотят служить Родине», - поделилась младший лейтенант Ольга Бондаренко.

Кроме того, на встрече провели награждение представителей местных средств массовой информации, сделавших значительный вклад в освещение работы органов внутренних дел Подольска.

Подольск Дети МВД РФ конкурсы
19 января 2025, 10:36
Лекция о выдающихся советских актерах прошла в школе «Флагман» в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Школьники из Химок узнали о выдающихся актерах Советского Союза. Образовательную лекцию организовали в школе «Флагман».

Так, например, ребята узнали о Василии Лановом, его биографии, главных ролях и творческом пути.

«Для нас очень важно сохранить нашу историю, память о людях, которые внесли значимый вклад в развитие страны», - отметил депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Депутат Совета депутатов Юлия Мамай также напомнила, что в Химках регулярно проходят тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события. Также в муниципалитете проводят встречи с участниками специальной военной операции.

За прошлый год в округе состоялось свыше 600 активностей. Мероприятия продолжаются и в наступившем году. К примеру, накануне в Химках провели спортивный мастер-класс для детей с ОВЗ.

Школы Химки Актеры
18 января 2025, 21:43
Пациента с редким видом инсульта спасли в больнице в Домодедове
Читайте нас в: Google Новости
В сосудистый центр Домодедовской больницы из Видного в крайне тяжелом состоянии поступил 62-летний мужчина с сильным головокружением и нарушения речи. После экстренной диагностики в Видновской больнице был поставлен угрожающий жизни диагноз — тромбоз базилярной артерии, один из самых опасных видов ишемического инсульта.

Пациента оперативно доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, где заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Леонид Гинзбург, провел малоинвазивную операцию - эндоваскулярную трансартериальную тромбоэкстракцию. Благодаря современному оборудованию и мастерству врачей тромб был успешно удален. Уже вскоре после вмешательства пациент пришел в себя. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Этот случай подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах инсульта.

Врачи Город Домодедово
18 января 2025, 21:29
Новое технологическое оборудование поступило на очистные сооружения в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Реконструкция очистных сооружений в Серпухове активно продолжается. На данный момент ведется подготовка к основным строительным работам, которые запланированы на теплое время года.

Подрядная организация уже разработала график проведения мероприятий на зимний период, чтобы не терять времени и обеспечить своевременное завершение проекта.

В рамках реализации проекта была проведена корректировка документации с учетом импортозамещения оборудования. Получено положительное заключение экспертизы, что позволяет приступить к следующему этапу. В настоящее время осуществляется поставка нового технологического оборудования, включая системы для вторичных отстойников, трубы для трубопровода осветленной воды, оборудование для аэротенков, а также опоры для мачт освещения.

На объекте уже начаты работы по прокладке трубопроводов, а также демонтажу шестого и седьмого аэротенков. Параллельно проводится подготовка оснований для строительства лаборатории, здания решеток и обезвоживания песка, приемных камер, центрального здания механического обезвоживания осадков и цеха ультрафиолетового обеззараживания. Территория объекта также подвергается расчистке.

Кроме того, в двух вторичных отстойниках завершен демонтаж старых мостков. Вместо устаревших бетонных лотков будут установлены современные конструкции из нержавеющей стали. Также ведутся работы по устройству 11 камер трубопровода осветленной воды.

Проект реконструкции очистных сооружений реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы держим под контролем все этапы работ, чтобы проект был выполнен качественно и в срок», - отметил Сергей Никитенко.

Реконструкция очистных сооружений позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в муниципалитете и обеспечить современный уровень очистки сточных вод.

Серпухов
18 января 2025, 21:25
Еще 3 машины пополнили автопарк подстанции скорой помощи в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Серпуховская подстанция скорой помощи получила три новых автомобиля класса «B», оснащенных современным оборудованием. Два автомобиля останутся в Серпухове, а один уже направлен в Протвино. Новая техника будет работать на территории всего муниципалитета.

Машины оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи: современными медицинскими приборами, навигаторами и видеорегистраторами для водителей. Большинство оборудования и техники - отечественного производства, что подчеркивает значимость поддержки отечественных производителей.

Как отметил главный врач Серпуховской станции скорой помощи Сергей Никитенко, в округе ежедневно работают 24 бригады: 20 в Серпухове, две в Пущино и две в Протвино. От их оперативности и профессионализма зависят жизни людей, поэтому обеспечение качественной техникой и оборудованием является приоритетной задачей.

Благодаря новым автомобилям работа скорой помощи в Серпухове и соседних городах станет еще более эффективной, что позволит быстрее и качественнее оказывать помощь жителям округа.

Скорая помощь Серпухов Машины

Новости по теме