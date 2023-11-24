Победителей экоакции по сбору вторсырья наградили в школе «Флагман» в Одинцове

Экологическая акция по сбору вторсырья проводилась в 215 школах Подмосковья. Школьники региона даже поставили несколько рекордов. За полтора месяца участница из Химок Ренита Мочалова собрала и сдала более 15 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Это самый лучший результат за все время акции.

«Школьники имеют огромный запрос на различные акции, чтобы проявить свою экологическую сознательность. Дети - самые отзывчивые лидеры любых акций. Дети заводят своих родителей в хорошем смысле слова, всех членов семьи. Это семейные конкурсы, и это дает значительный результат в сплочении семьи», - сказал генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

За 47 дней участники акции сдали на переработку рекордные 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В среднем это около тонны вторсырья. Из него можно сделать почти 400 спальных мешков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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