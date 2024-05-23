23 мая 2024, 19:26

Победителей детского турнира по гольфу определили в Дмитрове

Unsplash
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Турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов: суперкубок» завершился в Дмитрове. Соревнования проводились в четвертый раз. В этом году в них приняли участие 15 школьных команд из пяти городских округов региона.

Главная цель организаторов - сделать гольф доступным видом спорта. Юниоры соревновались в личном зачете, а школьники еще и в составе команд, каждая из которых состояла из четырех человек и играющего тренера.

У школьных команд - 14 лунок, где им предстояло сделать до 42 ударов. Лучше всего это получилось у команды Шаховской школы № 1 - они стали победителями турнира. Второе место досталось Рогачевской СОШ, а третье - гимназии Дмитрова.

Лучшим игроком (абсолютным победителем) юниорской «Лиги будущих чемпионов» стал Куранов Михаил. Первое место занял Артамонов Алексей, второе - Лаврова Юлия, третье - Акинжанова Алина.

«Я просто в этом уверен, что гольф детский в Московской области будет бесплатный. Наша задача в том, чтобы к этому мы подвели. Все тренеры готовы с ними заниматься на бесплатной основе», - отметил президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов.

Сейчас уже открыто 23 секции по гольфу в 19 подмосковных школах. Зимой начинающие гольфисты бесплатно занимаются в спортзалах, летом - в клубах. Площадку для турнира «Дмитров Клуб Резорт» тоже предоставил бесплатно.

Победителей турнира «Лиги будущих чемпионов» наградили кубками, медалями и сертификатами на покупку оборудования для игры. Также призы получили и преподаватели секций по гольфу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Школьники Дмитров
23 мая 2024, 19:48
Открытый урок «Цифровая грамотность и кибербезопасность» провели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Открытый урок «Цифровая грамотность и кибербезопасность» познакомил школьников из Мытищ с особенностями онлайн-покупок. Более 50 учеников седьмых классов школы № 27 и лицея № 34 узнали, как безопасно осуществлять покупки в интернете. Мероприятие прошло в формате онлайн.

На уроке рассмотрели такие важные аспекты, как социальная инженерия, безопасные сделки, процесс верификации и защищенный чат. Ребята научились отличать надежного продавца от мошенника, сформулировали ключевые правила безопасности при онлайн-покупках и узнали больше об интернет-угрозах, связанных с совершением сделок.

Открытый урок организован в рамках всероссийского просветительского проекта Минцифры России при поддержке Минпросвещения России.

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Мытищи Школьники
23 мая 2024, 19:34
Итоги сезона подвели в спортивной школе ЦДЮС в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В спортивной школе ЦДЮС в Мытищах на традиционном празднике подвели итоги завершившегося сезона. Всего 22 воспитанника школы попали в сборные команды России, а 101 — в сборные Подмосковья.

Более 1,2 тысячи спортсменов занимаются в спортивной школе, обучаясь различным видам спорта: боксу, кикбоксингу, спортивной борьбе, всестилевому карате, дзюдо, самбо, универсальному бою, пауэрлифтингу, футболу и мини-футболу. Им помогают 40 высококвалифицированных тренеров-преподавателей.

За год в школе подготовлен один мастер спорта международного класса, шесть мастеров спорта России, 26 кандидатов в мастера спорта, а 150 спортсменов успешно прошли нормативы для спортивных и юношеских разрядов и 187 человек удостоены именной стипендии главы округа.

За выдающиеся достижения в сезоне коллектив спортивной школы награжден грантом губернатора Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Мытищи
23 мая 2024, 19:11
Благоустройство парка Ветеранов в Мытищах завершат 22 июня
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Работы по благоустройству парка Ветеранов в Мытищах движутся к завершению. Они заняли значительное количество времени из-за сложных технических задач, а также неблагоприятных погодных условий. Открытие запланировано на 22 июня.

Депутатский корпус вместе с представителями Общественной палаты и местными жителями проверили готовность парка.

Памятник Распоповой обновлен подрядчиком в начале мая. К Дню Победы жители Мытищ уже могли возложить цветы к нему.

На текущий момент в парке проводится подключение 12 камер «Безопасного региона». Также установлена новая парковая мебель, ведутся работы по озеленению, планируется посадка декоративных яблонь и различных кустарников. Уже установлена площадка с тренажерами и теннисными столами, подготовлено основание для резинового покрытия, проведены коммуникации, готовится монтаж уникальной детской площадки.

Также ведется подготовка основания для памятного знака героям-мытищинцам, пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Мытищи Парки
23 мая 2024, 18:55
Мособлдума и Народное собрание Дагестана подписали договор о сотрудничестве
Пресс-служба Мособлдумы
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Прием Народного собрания Республики Дагестан состоялся в Московской областной думе. По итогам встречи парламентарии двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил уверенность, что соглашение станет прочным основанием для дальнейшего развития сотрудничества между Подмосковьем и Дагестаном. Он отметил, что каждый год объем товарооборота между регионами составляет более 3,3 миллиарда рублей, а Москва и Подмосковье лидируют по числу туристов, посещающих Дагестан. Важными направлениями будут привлечение инвестиций, развитие туризма и предпринимательской деятельности, а также обмен опытом совершенствования мер поддержки бизнеса. Брынцалов также подчеркнул приоритетные задачи в совместной работе, включая вопросы, связанные со специальной военной операцией.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров выразил признательность за вклад дагестанцев в развитие Московской области, уточнив, что население области насчитывает более 80 тысяч представителей республики.

«Мы видим, единство и взаимопонимание между людьми разных национальностей и религий сегодня только крепнет», - указал Заур Аскендеров.

Он подчеркнул важность конструктивных и дружественных связей между парламентариями обоих регионов и выразил надежду, что подписанное соглашение станет основой для совместных действий в различных сферах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дагестан Мособлдума

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