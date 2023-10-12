Победителей денежного розыгрыша расчетного центра объявили в Подмосковье

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Розыгрыш проводят среди новых пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ. По итогам сентября приз в виде тысячи рублей получат номера лицевых счетов 90970976, 39009728, 33901476, 34178433 и 91083792. Выигрыш они смогут использовать для оплаты коммунальных услуг.

Акция завершилась, однако жителям напомнили о других преимуществах использования личного кабинета. Он дает возможность оплачивать услуги ЖКХ со скидкой и без комиссии, передавать показания онлайн, управлять лицевыми счетами, направлять обращения, заказывать услуги и товары и участвовать в других акциях. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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