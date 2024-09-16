Победителей чемпионата мира по русским шашкам определили в Подмосковье

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в классической дисциплине среди мужчин первое место завоевал Николай Стручков из России, второе - белорусский спортсмен Игорь Михальченко, третье - россиянин Дамир Рысаев.

Среди женщин в этой же дисциплине первой стала россиянка Тунаара Федорова, второй спортсменка из Белоруссии Виктория Николаева, третьей - Жанна Саршаева из России.

«Совместными усилиями мы смогли собрать 27 стран, объединить их за игрой в шашки и показать богатство русской культуры. Надеюсь, что еще не один раз мы соберемся здесь такой же большой и дружной компанией», - сказал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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