04 декабря 2023, 18:53

Победителей чемпионата «Абилимпикс» наградили в Подмосковье

Министерство образования МО
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Торжественная церемония награждения победителей чемпионата «Абилимпикс» состоялась в Хотьковском Культурном центре «Елизавета Мамонтова» Сергиево-Посадского городского округа. Соревнования проводились среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году 27 участников из Подмосковья стали победителями чемпионата. Среди них шестеро завоевали золотые медали, 11 человек получили серебряные и 10 участников бронзовые медали.

Победителям вручили сертификаты на получение премии. Участники, занявшие первые места, получили по 150 тысяч рублей, а серебряных и бронзовых призеров наградили по 120 и 93 тысячи рублей соответственно. Наставники победителей также получили денежные поощрения за их профессиональную работу и поддержку.

Отметим, что в 2023 году Московская область заняла третье место в рейтинге регионов России по количеству медалей, завоеванных на чемпионате «Абилимпикс». Соревнования наглядно демонстрируют, что люди с ограниченными возможностями могут достичь высоких результатов, несмотря на все трудности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Отдельное внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей со сложными диагнозами.

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Сергиев Посад
04 декабря 2023, 19:16
Новый модуль заправки сжатым природным газом запустили в Волоколамске
Минэнерго МО
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Энергетики завершили работы по реконструкции многотопливного автозаправочного комплекса «Татнефть-АЗС-Запад», дооснащенного модулем заправки компримированным природным газом. Объект расположен в городе Волоколамск, Рижское шоссе, дом № 6.

На площадке предусмотрено четыре заправочных поста, а время заливки полного бака легкового автомобиля не превышает пяти минут. При строительстве заправки использовалось оборудование российских производителей.

Также на территории заправочного комплекса оборудовали парковочные места, магазин, точку питания и санузел.

«Реализуемый на МАЗК природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ» - подчеркнул министр энергетики Александр Самарин.

Отметим, что порядка пяти организаций также сообщили о своих намерениях по строительству новых станций по заправке автомобилей компримированным природным газом в 2024 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Московской области.

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Волоколамск
04 декабря 2023, 18:59
«Осталось выдать 3,4 тысячи ключей».  Губернатор Воробьев — об обманутых дольщиках в Подмосковье
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Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.

«У нас был исторический максимум десять лет назад, 117 тысяч обманутых дольщиков. Затем было принято решение по эскроу-счетам, а также сформирован ДОМ.РФ, который сегодня находится под управлением правительства», - отметил Воробьев.

По его словам, благодаря совместным действиям большую часть вопроса обманутых дольщиков удалось решить. Люди получили ключи, кто-то уже сделал ремонт и живет.

«Буквально на прошлой неделе правительство выпустило специальное распоряжение, которое позволяет регионам получить дополнительные средства по выплатам», - заключил губернатор.

Глава Подмосковья добавил, что до конца года удастся построить дома, которые ждут жители области, а также предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства.

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Андрей Воробьев Дольщики
04 декабря 2023, 18:37
Подмосковье победило во всероссийском конкурсе «Зеленая премия»
Фото Минэкологии
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Церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Зеленая премия» прошла в Москве. Минэкологии Подмосковья получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за автоматизированную систему контроля несанкционированного сброса отходов.

На конкурсе также отметили экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

«Нам приятно получать призы за наши заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в тоже время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Премия направлена на привлечение внимания к вопросам экологии и экономики замкнутого цикла. Всего в 2023 году на конкурс представили около четырех тысяч проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом страны.

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Минэкологии Подмосковья Экология
04 декабря 2023, 18:28
Жителям Подмосковья напомнили о сроках подачи показаний счетчиков в декабре
Unsplash
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Сроки подачи показаний индивидуальных приоров учета изменятся в Московской области в декабре из-за приближающегося Нового года. В большинстве городских округов прием данных начнется 1 и завершится 12 декабря.

Жители Московской области могут ознакомиться с декабрьским графиком приема показаний по ссылке. В зависимости от правил управляющей компании сроки могут отличаться от представленных в документе. Более подробную информацию можно получить в личном кабинете в разделе «Счетчики».

Отметим, что показания счетчиков газа и электроэнергии не будут учтены в декабре. При отсутствии данных размер стоимости услуг будет пересчитан по замещающей информации.

Уже в январе 2024 года все актуальные показания счетчиков будут учтены, а плата за декабрь пересчитана. Ее начислят, основываясь на фактических объемах потребленных услуг. Кроме того, в этом месяце большинство жителей Подмосковья получат счета до 25 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ

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