Победителей акции по утилизации старых шин наградят в Подмосковье 6 июня

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Читайте нас в:

«Проект „Мегабак“ реализуется в Подмосковье с 2019 года. Основная цель - увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он напомнил, что использованные шины относятся к четвертому классу опасности отходов, которые выделяют высокотоксичную пыль. Помимо этого, при нагревании на солнце резина выделяет вредные вещества и может быстро воспламеняться.

Подробнее узнать о расположении пунктов приема покрышек в Подмосковье можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».