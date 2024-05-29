29 мая 2024, 11:05

Победителей акции по утилизации старых шин наградят в Подмосковье 6 июня

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости

Награждение победителей акции «Сдай шины на Мегабак» пройдет в Подмосковье 6 июня. Приз за первое место — сертификат на 20 тысяч рублей на покупку новых покрышек, за второе — 15 тысяч, за первое — десять тысяч рублей.

«Проект „Мегабак“ реализуется в Подмосковье с 2019 года. Основная цель - увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он напомнил, что использованные шины относятся к четвертому классу опасности отходов, которые выделяют высокотоксичную пыль. Помимо этого, при нагревании на солнце резина выделяет вредные вещества и может быстро воспламеняться.

Подробнее узнать о расположении пунктов приема покрышек в Подмосковье можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ конкурсы
29 мая 2024, 11:25
Сотрудники подмосковных МФЦ прошли тренинг по управлению персоналом
Мингосуправления МО
Читайте нас в: Google Новости
Заместители директоров подмосковных МФЦ проходят программу повышения квалификации на базе Центра методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления. Они прошли тренинг по эффективному управлению персоналом. Ежегодно такой курс проходят около 40 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, на занятии разобрали теорию и отработали практические умения по командообразованию, постановке целей, планированию и другим компетенциям.

«Для эффективной работы любой организации нужна сильная замотивированная команда профессионалов, которая будет работать на результат. Но нам также важно, чтобы сотрудникам МФЦ было комфортно в коллективе. Такие тренинги как раз и помогают руководителям находить нестандартные подходы в управлении и создавать дружные команды», - отметила директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Программа рассчитана на пять дней. Занятия проходят очно и дистанционно, а после сдачи итоговой практической работы участники получат сертификаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МФЦ
29 мая 2024, 11:14
Почти 110 тысяч медсправок выдали онлайн в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Жители Подмосковья могут заказать девять видов медицинских справок онлайн. Такой возможностью с января воспользовались свыше 110 тысяч раз.

Проект «Онлайн-поликлиника» помогает получать необходимые медицинские справки дистанционно. Это документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справки в детские лагеря и санатории, и другие.

«Получать справки в электронном формате намного удобнее и занимает меньше времени. С начала года оформлено почти 110 тысяч медицинских справок, а самой популярной из них стала выписка из амбулаторной карты», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг « Здоровье ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Госуслуги
29 мая 2024, 11:04
Екатерина Золотарева из Щелкова стала призером международной IT-олимпиады
Министерство образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Финал международной IT-олимпиады прошел в Архангельске. Студентка из Щелкова Екатерина Золотарева заняла 3-е место в направлении «Веб-дизайн».

Подмосковная студентка защитила проект среди 23 студентов. Екатерина разработала сайт по фиджитал-спорту. В качестве направления она выбрала командное фехтование.

Еще один подмосковный студент Михаил Катагаров участвовал в конкурсе по «Прикладное программирование if…else». Молодой человек разработал интерактивную карту с информацией о погоде в выбранном на карте регионе среди 12 участников олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Студенты конкурсы
29 мая 2024, 10:43
Оценку воздействия строек на водные ресурсы перевели в онлайн в Подмосковье
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Новая услуга для застройщиков появилась на региональном портале в Подмосковье. Они могут онлайн заказать оценку воздействия объектов на водные биоресурсы и разработку мер по их сохранению.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, всего на портале доступно более 370 функций и услуг «Теперь этот перечень пополнился еще одной услугой. При строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства можно в электронном виде подать заявку на экспертизу влияния на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания», - сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Водные ресурсы - это рыбы, водные млекопитающие и животные, водоросли и растения. При размещении объектов строительства предприниматель должен предоставить расчет прогнозируемого ущерба и план мероприятий по компенсации негативного воздействия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Природа Строительство

Новости по теме