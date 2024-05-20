20 мая 2024, 13:02

«Победить мусор». Андрей Воробьев — о контроле за вывозом ТКО в Подмосковье

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«Победить мусор» — одна из важных задач, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору ТКО, ужесточают правила перевозки отходов и штрафы, развивают видеонаблюдение.

«Победить мусор» - одна из важных задач, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору ТКО, ужесточают правила перевозки отходов и штрафы, развивают видеонаблюдение.

Заместитель председателя областного правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов сообщил, что самый большой фронт работы - в СНТ.

«Наши регоператоры опубликовали оферту, по которой 5,7 тысячи СНТ должны перейти на нормативные показатели. Всем директорам СНТ отправили на почту соглашения, где прописан новый график вывоза мусора», - подчеркнул он.

К переводу на норматив готово 5765 СНТ, в 78% мусороуборочные машины заезжают уже по новому графику.

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«Пока в сознании человека, компании и частного предпринимателя не будет четкого понимания, как заказать машину и вывезти мусор за плату или самостоятельно в отведенное место, эту работу должны мы провести. В дальнейшем по вывозу ТКО должно быть так же просто, как заказать такси или пиццу», - поделился Андрей Воробьев.

Значимая тема - контейнерные площадки. Скептиков почти не осталось: все понимают, что это важно, отметил глава Подмосковья.

Строительство Андрей Воробьев Экология Мусор
20 мая 2024, 14:07
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников
Медиасток.рф
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Мингосуправления Подмосковья сообщило жителям о новой схеме обмана пенсионеров под видом перерасчета пенсии. Злоумышленники представляются сотрудниками СФР и заявляют об обнаруженном неучтенном стаже.

Как рассказали в министерстве, мошенники предлагают оформить заявление на увеличение пенсии и просят продиктовать код из СМС для идентификации. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту госуслуг или мобильному банку.

«Эти звонки являются ложными и представляют угрозу вашей информационной безопасности. Важно помнить, что сотрудники СФР никогда не звонят с просьбой продиктовать код из СМС-сообщения», - отметили в ведомстве.

Жителей призвали не сообщать свои личные данные и коды из СМС незнакомым людям.

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Пенсия Пенсионеры Мошенничество
20 мая 2024, 14:04
Еще 4 дороги реконструируют в Северной промзоне в Ленинском округе
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Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев встретились с предпринимателями. Они обсудили проект реконструкции четырех дорог в Северной промышленной зоне муниципалитета.

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По словам начальника управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского округа Андрея Пальтова, реконструкция затронет четыре дороги общей протяженностью свыше двух километров - это три проектируемых проезда и улица Шоссейная.

«Документ предполагает расширение автодороги для движения большегрузов, создание парковочных пространств, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, чтобы сотрудники предприятий могли безопасно добираться до работы. Также предусмотрено устройство освещения и ливневой канализации», - сказал Пальтов.

Реконструкция коснется более 20 крупных складских комплексов, производств, заводов и других предприятий. Финансировать работы планируется из местного бюджета при поддержке предпринимателей.

«Наша задача - помогать бизнесу, чтобы вы работали быстрее, качественнее, потому что для муниципалитета это дополнительные налоговые отчисления и новые рабочие места. Если вам нужна поддержка, готовы оказывать ее совместно с правительством Московской области», - отметил Станислав Каторов.

Сегодня в муниципалитете создано свыше 60 тысяч рабочих мест, из них восемь тысяч - за 2023 год. В этом году планируется создать еще около девяти тысяч новых рабочих мест.

Рабочие места Дороги Ленинский округ
20 мая 2024, 14:04
Сельхозтоваропроизводителей Подмосковья пригласили на форум 28 и 30 мая
Unsplash
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Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского ритейла — 2024» пройдет 28 и 30 мая. Это событие проводится в 10-й раз и привлекает внимание экспертов отрасли, производителей, поставщиков продукции, бизнеса и представителей власти. Участники смогут встретиться на одной площадке, обсудить перспективы развития розничной торговли и обменяться опытом.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев отметил, что ежегодно лидеры ритейл-индустрии и производители со всей страны приезжают на неделю российского ритейла, чтобы показать свои достижения и идеи. Форум представляет собой площадку для обсуждения важных вопросов, поиска решений проблем и обмена опытом.

«В рамках 3-х дневного крупнейшего отраслевого форума запланирована насыщенная программа, разделенная на тематические блоки. Производители смогут обсудить условия поставок своего товара в крупнейшие федеральные и региональные сети России», - добавил Григорьев.

В рамках мероприятия 28 мая проведут биржу контактов российских торговых сетей и маркетплейсов с производителями и поставщиками по различным категориям, таким как продукты питания, сельхозпродукция, бытовая химия и другие.

30 мая запланирована биржа контактов зарубежных торговых сетей с малыми и средними предприятиями (МСП) - производителями и поставщиками продуктов питания и товаров непродовольственной группы. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
20 мая 2024, 13:44
Свыше 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом
Министерство социального развития Московской области
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Свыше 20 тысяч подростков планируют трудоустроиться на время летних каникул в Подмосковье. ДЛя них уже доступно около девяти тысяч вакансий.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, для удобства родителей и детей трудоустрйоство подростков сделали цифровым.

«Более 20 тысяч подростков планируют трудоустроиться на время летних каникул в Подмосковье. Для удобства родителей и детей, трудоустройство мы сделали максимально удобным и цифровым. Уже сейчас подросткам доступно около девяти тысяч свободных вакансий, и их число с каждым днем увеличивается», - сказала она.

В Минсоцразвития добавили, что чаще всего подросткам предлагают вакансии ландшафтного дизайнера, упаковщика и вожатого. Им рекомендуют только проверенных работодателей. Помимо заработной платы несовершеннолетние получают материальную поддержку от центра занятости в размере 2,4 тысячи рублей.

Подать заявление и увидеть доступные вакансии можно по ссылке.

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