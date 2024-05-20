«Победить мусор». Андрей Воробьев — о контроле за вывозом ТКО в Подмосковье

«Победить мусор» - одна из важных задач, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору ТКО, ужесточают правила перевозки отходов и штрафы, развивают видеонаблюдение.

Заместитель председателя областного правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов сообщил, что самый большой фронт работы - в СНТ.

«Наши регоператоры опубликовали оферту, по которой 5,7 тысячи СНТ должны перейти на нормативные показатели. Всем директорам СНТ отправили на почту соглашения, где прописан новый график вывоза мусора», - подчеркнул он.

К переводу на норматив готово 5765 СНТ, в 78% мусороуборочные машины заезжают уже по новому графику.

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«Пока в сознании человека, компании и частного предпринимателя не будет четкого понимания, как заказать машину и вывезти мусор за плату или самостоятельно в отведенное место, эту работу должны мы провести. В дальнейшем по вывозу ТКО должно быть так же просто, как заказать такси или пиццу», - поделился Андрей Воробьев.

Значимая тема - контейнерные площадки. Скептиков почти не осталось: все понимают, что это важно, отметил глава Подмосковья.