05 февраля 2024, 12:39

По поводу январских счетов ЖКХ за отопление

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Жителям Подмосковья разделят плату за отопление в январе на несколько частей без начисления пени. Это касается тех абонентов МосОблЕИРЦ, которые оплачивают услугу только семь месяцев в году, в период отопительного сезона.

Ассоциация подмосковных управдомов и управляющие компании обратились в МосОблЕИРЦ с предложением об особом порядке оплаты за отопление в январе: если абоненты заплатят по квитанции меньше, чем начислено, предоставить им рассрочку на шесть месяцев, при этом не начислять пени.

В итоге для жителей, у кого сумма за отопление в январе существенно превысила плату ноября прошлого года, сумму разделят на шесть частей. Эти платежи отразятся в квитанциях с февраля по август.

Рассрочку предоставят автоматически, обращаться для этого никуда не нужно. Новые квитанции абоненты увидят в личном кабинете МосОблЕИРЦ или в своем почтовом ящике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Отопление
05 февраля 2024, 12:58
Свыше 500 коммунальщиков привлекли к уборке снега в парках Подмосковья на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Последствия снегопада в парках Московской области устраняли 526 человек на прошлой неделе. В Министерстве благоустройства региона сообщили, что за этот период удалось собрать и вывезли 31 тысячу кубометров снега.

Министр благоустройства Михаил Хайкин добавил, что к уборке в парках привлекли 142 трактора и погрузчика. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, затем - на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Все очищенные территории обработали материалами против образования льда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Снегопад Парки
05 февраля 2024, 12:39
Жителям Подмосковья разъяснили внешние отличительные признаки информаторов на выборах президента
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До начала работы информаторов на выборах президента осталось меньше двух недель. Для удобства граждан отличить сотрудника участковой избирательной комиссии можно будет по внешнему виду.

Каждый информатор будет одет в специальную брендированную куртку синего или белого цвета. Кроме того, при себе он будет иметь удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России.

Напомним, всего на территории Подмосковья поквартирный обход избирателей будут осуществлять 15, 8 тысячи человек, 82,8% из которых - женщины.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
05 февраля 2024, 12:14
Более 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году
Окружное управление социального развития № 15 Минсоцразвития Московской области
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Свыше 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году, восемь из которых — в Ленинском округе. В Министерстве социального развития региона напомнили, что с 2023 года в Московской области выдают сертификаты на самостоятельное приобретение жилья.

«В бюджете на эти цели мы предусмотрели свыше трех миллиардов рублей. Преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Сертификат позволяет подобрать квартиру по своим критериям, а после оформить жилье в собственность.

В Ленинском округе ведется большая работа по обеспечению сирот жильем. Так, в 2021 году квартиры получили десять юных жителей, в 2022 - 12, а в 2023 - девять. Дополнительно в подарок от администрации округа молодые люди получили телевизоры.

С 1 января жилищный сертификат смогут получить дети-сироты старше 23 лет. В Московской области решили дополнительно защитить права ребят и продлили выдачу сертификата в регионе с 18 лет, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сироты
05 февраля 2024, 11:56
Подмосковные больницы получили 63 аппарата для помощи новорожденным поставили в 2023 году
Пресс-служба Минздрава МО
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Новое неонатологическое оборудование поступило в больницы Подмосковья в прошлом году. Это инкубаторы, реанимационные системы, аппараты ИВЛ и другая техника.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, всего в 2023 году медучреждения получили 63 аппарата для оказания помощи новорожденным. На эти цели направили почти 144 миллиона рублей.

«В Подмосковье сформирована одна из лучших систем родовспоможения в стране. Добиваться таких результатов удается благодаря высокому профессионализму медицинских специалистов, а также техническому оснащению роддомов и перинатальных центров», - сказала она.

Технику получили 12 организаций. Среди них перинатальные центры Наро-Фоминска и Видного, Центр охраны материнства и детства и другие учреждения.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы

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