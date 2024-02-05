По поводу январских счетов ЖКХ за отопление

Ассоциация подмосковных управдомов и управляющие компании обратились в МосОблЕИРЦ с предложением об особом порядке оплаты за отопление в январе: если абоненты заплатят по квитанции меньше, чем начислено, предоставить им рассрочку на шесть месяцев, при этом не начислять пени.

В итоге для жителей, у кого сумма за отопление в январе существенно превысила плату ноября прошлого года, сумму разделят на шесть частей. Эти платежи отразятся в квитанциях с февраля по август.

Рассрочку предоставят автоматически, обращаться для этого никуда не нужно. Новые квитанции абоненты увидят в личном кабинете МосОблЕИРЦ или в своем почтовом ящике.

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