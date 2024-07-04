Пляж в Солнечногорске стал самым популярным в Подмосковье в июне

Пляж Солнечногорска обладает развитой инфраструктурой. Вдоль береговой линии располагаются точки по продаже еды и напитков, аттракционы для детей и игровые площадки. К новому сезону установили бесплатный фонтанчик с питьевой водой. Также зона оборудована лежаками, раздевалками, туалетами, вышкой спасателей. Особой популярностью среди жителей и гостей округа пользуются прокат досок для сапсерфинга, лодок, катамаранов. Дополнительно отдыхающие могут арендовать беседку для приготовления шашлыков и других блюд на гриле.

«Ежегодно городской пляж озера Сенеж входит в число наиболее популярных мест для отдыха в регионе. Здесь каждые выходные всех местных жителей и гостей округа ждет развлекательная программа в рамках губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“. Со стороны администрации уделяем особое внимание содержанию территории и безопасности отдыхающих», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в этом году на территории Подмосковья работает более 200 зон отдыха у воды и пляжей. С начала летнего сезона их посетили порядка одного миллиона человек.

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