Пловец из Ленинского округа стал участником реалити-шоу на телеканале ТНТ

По результатам первого задания проект покинули уже 11 спортсменов. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию, серебряный и бронзовый призер Олимпиады, пятикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Евгений Рылов продолжает состязание за главный приз - 10 миллионов рублей.

Спортсмен рассказал, что его самая сильная сторона заключается в умении быстро превращать свои недостатки в преимущества. «Мы не знаем, что нас ждет впереди и какие испытания предстоит пройти. Я рассчитываю на свою смекалку или просто на настойчивость», - признался Евгений Рылов.

В рамках шоу участникам предстоят как одиночные, так и парные и командные соревнования. Самому старшему конкурсанту 72 года. Все герои шоу были отобраны с помощью технологий искусственного интеллекта.

Директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе поделилась, что Евгения Рылова поддерживает и верит в его победу весь Ленинский округ. «Мы испытываем гордость за него. Он проделал огромный путь, начиная с самого малого, а сейчас уже принимает участие в таком серьезном телевизионном шоу», - отметила она.