Пловец из Истры Герман Зажирский стал призером Кубка России

Второе место на дистанции 200 метров баттерфляем занял пловец из Истры Герман Зажирский. Он проплыл ее за минуту 58 секунд.

До этого спортсмен отлично показал себя на первенстве России и завоевал золото. Сейчас Герман готовится представить родной округ на встрече со сборной Венгрии, которая пройдет с 8 по 10 августа в Дебрецене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 27 миллиардов рублей пойдёт на развитие спорта в Подмосковье за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».