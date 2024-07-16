Пловец из Истры Герман Зажирский победил на первенстве России

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Пловец выиграл золото на дистанции 100 метров баттерфляй и серебро на 200 метров баттерфляй среди юниоров 16 - 18 лет. Он готовился к этим соревнованиям в спортивной школе имени Федоровича в Истре.

Теперь спортсмен готовится к выступлению в финале кубка России, который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».