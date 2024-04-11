11 апреля 2024, 15:27

Пловцы из Воскресенска стали призерами областных соревнований Ruza Cup

Unsplash
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Завершился второй этап Московских областных соревнований по плаванию Ruza Cup «Руза весенняя». Воспитанники воскресенской спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» завоевали на нем несколько медалей.

В турнире приняли участие свыше 500 спортсменов от 11 до 17 лет. Спортсмены соревновались на дистанциях 50, 100 и 200 метров в комплексном плавании, плавании баттерфляем, брассом, на спине и вольным стилем.

По итогам соревнований воскресенские пловцы Михаил и Мария Филимоненко завоевали серебро на дистанции 100 метров баттерфляем и на спине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Воскресенск
11 апреля 2024, 16:18
Спасатели эвакуировали 8 человек и собаку из задымленного дома в Щелкове
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Работники 300-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» совместно с коллегами из муниципальной аварийно-спасательной службы эвакуировали из задымленного подъезда восемь человек и собаку. Случай произошел 9 апреля в городском округе Щелково.

О пожаре в многоквартирном жилом доме очевидцы сообщили по номеру 112. На место сразу же отправились пожарно-спасательные расчеты.

«Сильное задымление обнаружили на четвертом этаже жилого дома. Специалисты приняли решение эвакуировать людей с верхних этажей и подать ствол на защиту эвакуационных путей, так как возгорание случилось в приквартирном холле», - рассказал начальник ПСЧ-300 Владимир Пискун.

При помощи вентилятора пожарные продули дым и снизили температуру в подъезде, что позволило беспрепятственно эвакуировать людей.

На улицу вывели женщину и шестилетнего мальчика, а следом за ними вынесли их собаку, которая во время эвакуации убежала и спряталась на техническом этаже.

При помощи пожарных на свежий воздух вышло восемь человек, медицинская помощь им не потребовалась. Затем огнеборцы успешно ликвидировали возгорание и не дали огню распространится на другие помещения.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Собаки Щелково
11 апреля 2024, 16:17
Мособлархитектура начала прием заявок на студенческую стажировку
Unsplash
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Студенты могут пройти преддипломную практику в Мособлархитектуре. Прием заявок от учащихся профильных вузов уже стартовал. Пройти практику можно в Москве или Подмосковье по месту нахождения структурных подразделений Мособлархитектуры.

«Мособлархитектура готова делиться опытом, как с профессиональными кадрами, так и с будущими специалистами, которые только делают первые шаги на пути к своей карьер», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Подать заявку необходимо по почте rodinaoi@mosreg.ru , указав ФИО, наименование вуза, специальность, курс и сроки прохождения практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству и обновлению школ. Кроме того, в регионе действует программа поддержки молодых учителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Архитектура
11 апреля 2024, 15:37
Гостиницу «Советская» отремонтируют в Коломне к осени
Марина Анисимова
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Капитальный ремонт одного из крупнейших отелей города начался в Коломне. Гостиницу «Советская» обновят, при этом сохранят историческую ценность здания.

Специалисты подрядной организации проведут замену сантехники и электрики, сделают реконструкцию входной группы и фасада. Особое внимание уделят обновлению гостиничных номеров на пятом этаже, а также преобразованию первого этажа для проведения мероприятий. Завершить проект планируется к концу сентября.

Гостиницу «Советская» построили в 1968 году. Она расположена на пересечении ключевых транспортных магистралей Коломны и является историческим пунктом слияния различных архитектурных стилей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна
11 апреля 2024, 15:30
Детский сад в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске откроют к 1 сентября
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Детский сад на 320 мест продолжают строить в микрорайоне Рецинцо в Солнечногорске. Готовность объекта превысила 45%, его планируют открыть 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в трехэтажном здании обустроят групповые ячейки с игровыми, спальнями, залами для занятий спортом и музыкой, а такще пищеблок и другие помещения. Там смогут заниматься 13 групп детей от 1,5 до семи лет.

«На объекте задействовано 45 рабочих и три единицы техники. Завершается сборка модульных конструкций здания, ведутся отделочные работы, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления. Строительная готовность - более 45%», - сообщили в ведомстве.

На территории учреждения установят игровые и спортивные площадки, теневые навесы, беседки и многое другое. Там проведут озеленение и благоустройство.

«Новое образовательное учреждение обеспечит доступность и высокое качество дошкольного образования, позволит открыть группы для детей раннего возраста», - добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Детские сады

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