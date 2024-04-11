Пловцы из Воскресенска стали призерами областных соревнований Ruza Cup
Завершился второй этап Московских областных соревнований по плаванию Ruza Cup «Руза весенняя». Воспитанники воскресенской спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» завоевали на нем несколько медалей.
В турнире приняли участие свыше 500 спортсменов от 11 до 17 лет. Спортсмены соревновались на дистанциях 50, 100 и 200 метров в комплексном плавании, плавании баттерфляем, брассом, на спине и вольным стилем.
По итогам соревнований воскресенские пловцы Михаил и Мария Филимоненко завоевали серебро на дистанции 100 метров баттерфляем и на спине.
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