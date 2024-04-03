Пловцы из Воскресенска победили на областных соревнованиях в Рузе

Соревнования проходили в Рузе, участниками стали порядка 400 пловцов. Воскресенские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Ксения Грекова отличилась тем, что выиграла сразу два золота. Она стала лучшей на дистанциях 100 и 800 метров вольным стилем. Екатерина Приймаченко получила серебро на дистанции 50 метров брассом, а Максим Зобов - на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Ранее воспитанники школы олимпийского резерва «Академия спорта» из Воскресенска стали призерами первенства по легкой атлетике. Лучший результат по прыжкам в высоту показала Виктория Шевченко. Игорь Хмурчак завоевал серебро по прыжкам в длину, а Дарья Нестифорова - в беге на дистанции 60 метров.

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