31 июля 2024, 16:33

Пловцы из Подольска вошли в топ-30 лучших спортсменов на Кубке России

Пресс-служба администрации
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В Екатеринбурге прошел Кубок России по плаванию. На нем спортсмены из Подольска Степан Горюнов и Софья Серова показали отличные результаты.

Степан Горюнов подтвердил звание сильнейшего брассиста региона. А вместе юные спортсмены принесли много очков в копилку команды Московской области.

Перед отъездом детей на Кубок с ними встретился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он также передал спортсменам новую форму.

«Обсудил с ребятами и тренером развитие плавания как вида спорта в Подольске. Будем поддерживать наших талантливых спортсменов, чтобы в их жизни было как можно больше новых побед!» - прокомментировал Григорий Артамонов.

Добавим, что в соревнованиях в Екатеринбурге участвовали более 500 спортсменов из 56 регионов страны. Всего участники разыграли 42 комплекта наград.

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Спортсмены Подольск
31 июля 2024, 16:55
Компания «Мострансавто» напомнила порядок пополнения транспортных карт
Медиасток.рф
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Компания «Мострансавто» рассказала о возможности использования платежных карт для проезда в автобусах, включая транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». Жителям Подмосковья также напомнили о важности своевременного пополнения баланса данных карт.

Купить и пополнить карту «Стрелка» можно на станциях автовокзалов и автостанциях, а также в железнодорожных кассах ЦППК и МТ ППК, в отделениях «Почта России» и в некоторых отделениях Сбербанка. Для поиска адресов пунктов продаж карты «Стрелка» можно воспользоваться официальным порталом.

Пополнить карту «Стрелка» также можно через личный кабинет на сайте «Стрелка. Поехали!», в мобильном приложении карты или в системе «Сбербанк онлайн». При пополнении важно помнить, что информация о зачислении средств может поступать в терминалы автобусов в течение нескольких минут до нескольких часов. Поэтому рекомендуется пополнять баланс заранее, чтобы избежать задержек.

Карту «Тройка» можно приобрести и пополнить ее баланс в кассах Московского метрополитена, а также в автоматах и кассах МЦК, ЦППК и МТ ППК. Ее можно пополнить в банкоматах банка ВТБ, а также через терминалы «Московского кредитного банка», «Аэроэкспресс» и «Элекснет». Также зачислить средства на карту можно в мобильных приложениях, включая «Метро Москвы» и «Сбербанк онлайн».

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Автобусы Карта «Тройка»
31 июля 2024, 16:18
Последняя смена творческой площадки в ДК «Созвездие» началась в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Заключительная смена площадки «Территория детства» стартовала в Дмитрове. Все лето во дворце культуры «Созвездие» дети посещали экскурсии, спортивные события, квесты и мастер-классы.

Программы отдыха для детей Дмитрова подготовили сотрудники центрального дворца культуры. Ежедневно для ребят проводили зарядку, тематические игры и развлечения, а также творческие мастер-классы и беседы о русском народном художественном промысле.

Также все участники творческой площадки играли в народные игры, ставили сценки, рисовали мелками на асфальте и смотрели образовательные мультфильмы.

«Лето - пора каникул, когда дети отдыхают от школьной нагрузки. Но чтобы они не заскучали, наши учреждения культуры, стараясь разнообразить их досуг, открывают свои творческие площадки, где ребята отлично проводят время. Это спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия, на которых мальчишки и девчонки находят новых друзей и узнают много нового», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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Отдых Дети Дмитров
31 июля 2024, 16:12
Полицейские Дмитрова провели экскурсию для детей из летнего лагеря
УМВД России по Дмитровскому городскому округу
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Сотрудники полиции познакомили детей из летнего лагеря дневного пребывания со своей профессией в Дмитрове. Они рассказали им о работе служебных собак, провели экскурсию и ответили на вопросы ребят.

Мероприятие провели сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу в центре кинологической службы.

Ребятам рассказали о профессии кинолога и о том, как работают служебные собаки в полиции. Дети узнали о породах животных и о задачах, которые они помогают решить. Например, найти взрывчатые или запрещенные вещества и следы людей.

Также инспекторы-кинологи показали юным гостям, что умеют их четвероногие напарники.

Событие прошло в рамках акции «Знакомство с профессией».

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Дети Экскурсии Детские лагеря Полиция Дмитров
31 июля 2024, 16:04
Мособлдума напомнила о штрафах за продажу энергетиков детям
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Госдума приняла закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним с 1 марта 2025 года. Продавцы должны будут требовать документы, как при продаже алкоголя. Регионы также получат дополнительные полномочия для ограничения мест и времени продажи напитков.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Московской области такой запрет действует с 2015 года из-за вреда энергетиков для подростков.

«Здесь важно отметить, что речь не идет обо всех напитках, в которых может быть кофеин, например о чае или кофе. Это касается именно тех напитков, на которых есть специальная маркировка о том, что их не рекомендовано употреблять детям до 18 лет и беременным женщинам», - пояснил спикер.

Отмечается, что такая маркировка есть на напитках, в которых содержатся высокие дозы кофеина или других тонизирующих компонентов. Напомним, за нарушение закона предусмотрены штрафы: до пяти тысяч рублей - для физических лиц, до 50 тысяч рублей - для предпринимателей и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.

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Штрафы Дети Мособлдума

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