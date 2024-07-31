Пловцы из Подольска вошли в топ-30 лучших спортсменов на Кубке России

Степан Горюнов подтвердил звание сильнейшего брассиста региона. А вместе юные спортсмены принесли много очков в копилку команды Московской области.

Перед отъездом детей на Кубок с ними встретился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он также передал спортсменам новую форму.

«Обсудил с ребятами и тренером развитие плавания как вида спорта в Подольске. Будем поддерживать наших талантливых спортсменов, чтобы в их жизни было как можно больше новых побед!» - прокомментировал Григорий Артамонов.

Добавим, что в соревнованиях в Екатеринбурге участвовали более 500 спортсменов из 56 регионов страны. Всего участники разыграли 42 комплекта наград.

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