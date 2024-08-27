Пловцы из Истры победили в массовом международном заплыве

Федор Матвеев выиграл в абсолюте, проплыв самую большую дистанцию за час, а Ольга Капущова заняла первое место, преодолев 500 метров за 12 минут.

Каждый участник заплыва получил медаль и диплом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 20 спортивных объектов будут открыты в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чемпионат проходил на Рузском водохранилище впервые. На соревновании были разные дистанции: от 500 метров до 5 километров. Детские заплывы проходили на 50 и 200 метров, а эстафета состояла из двух этапов по километру.