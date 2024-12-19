Пловцы из Богородского округа стали призерами областного турнира

Пятидесятиметровый бассейн дворца водных видов спорта города Руза традиционно собирает пловцов на Московские областные соревнования по плаванию серии RUZA-CUP. Четвертый этап - «Руза новогодняя» - стал для пловцов из Богородского городского округа особенно успешным.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Ногинска показали отличные результаты на этом турнире. Милана Мацкив заняла первые места на дистанциях 100 и 200 метров брассом, 50 метров на спине, 200 метров вольным стилем. Михаил Зотов стал бронзовым призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

К соревнованиям ребят подготовила тренер Ирина Шустова. В турнире приняло участие более 1200 спортсменов из муниципальных образований Подмосковья, Москвы, Тульской, Смоленской, Тверской и Калужской областей.