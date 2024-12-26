Пловцы из Богородского округа стали призерами областного чемпионата

Производитель хлебобулочных изделий «Каравай-СВ» расширит производственные мощности благодаря созданию комплекса для производства, хранения, упаковки и отгрузки товара. Для реализации инвестпроекта компания получила участок в Пушкинском городском округе по программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей. Строительство предприятия планируется начать в 2026 году, а выход на полную мощность ожидается в 2027-м. Будет создано около 30 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

После выхода на полную мощность компания сможет производить 5,5 тонны хлеба и выпечки в день. В ассортименте около 150 наименований.

В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что на предоставленный участок площадью 4,2 тысячи «квадратов» компания «Каравай-СВ» перенесет свое действующее производство с арендуемых площадей. Здесь планируется построить производственно-складской комплекс, а также распределительный склад готовой продукции.

«Каравай СВ» - ремесленное предприятие, которое сочетает ручной труд и передовые технологии. Компания была основана в 1996 году. На предприятии производят хлебобулочные изделия из натурального сырья.

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