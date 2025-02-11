Пловчиха из Воскресенска завоевала две медали на всероссийских соревнованиях

Екатерина уверенно завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом, показав отличную технику и скорость. Этот результат стал подтверждением ее упорной работы и таланта, а также высоким достижением для всей команды «Академии спорта».

Помимо золота, она также стала бронзовым призером в дисциплине 200 метров на спине. Соревнования на этой дистанции были напряженными, но воскресенская спортсменка смогла достойно выступить и подняться на пьедестал почета. Тренеры «Академии спорта» отметили, что эти результаты стали плодом многолетних тренировок и серьезной подготовки Екатерины.

Соревнования Madwave Classic традиционно привлекают внимание благодаря высокому уровню организации и сильному составу участников. Победа Екатерины Приймаченко стала важным событием для Воскресенска.