Плотину отремонтировали в деревне Бережки под Подольском

В ходе ремонта было демонтировано старое гидротехническое сооружение, уложены новые водопропускные трубы, обустроен водоприемный колодец, установлены арматурные сетки и проведена герметизация швов. Кроме того, были укреплены береговые линии и обновлены ряд конструктивных элементов. Все эти меры позволили значительно увеличить пропускную способность сооружения.

Плотина играет ключевую роль для округа, так как регулирует уровень воды в пруду деревни Бережки. Благодаря ее обновлению удалось минимизировать риски затопления прилегающих территорий во время весеннего половодья и дождевых паводков.

Длина гидротехнического сооружения превышает 100 метров, и оно на протяжении нескольких десятилетий использовалось для забора воды при тушении пожаров. Со временем на объекте появились естественные дефекты и повреждения. Однако благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Экология и окружающая среда Подмосковья» удалось провести капитальный ремонт и вернуть плотине её полную функциональность.

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