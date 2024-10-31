Плотину на реке Пахре отремонтируют в Подольске

Плотина была построена еще в середине прошлого века для нужд центрального водозаборного узла Подольска. Она находится в 400 метрах от железнодорожных мостов.

В ходе работ специалисты комбината благоустройства и водоканала демонтируют верхний ряд щитов для понижения уровня воды на зимний период.

Горожан предостерегли от перехода на другую сторону реки по деревянному настилу плотины. Так называемый в народе «мост» предназначен для устранения заторов на переливной кромке. Проход по нему запрещен в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Предупреждающие таблички «Опасная зона» и «Проход запрещен», а также решетки установлены с обеих сторон настила.

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