Площадку с готовыми помещениями для бизнеса построят в деревне Падиково под Истрой

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«Планируемая к сдаче в аренду площадь составит 14,5 тысячи квадратных метров. В рамках поддержки проекта инвестору предоставили земельные участки по упрощенной процедуре - без проведения торгов», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Распределительный центр «Новая Рига» появится в деревне Падиково под Истрой. Проект позволит создать новые рабочие места на территории округа.

«Это будут три одноэтажных здания общей площадью 15 тысяч „квадратов“ для размещения резидентов складского профиля. Готовые промышленные боксы будут включать всю инфраструктуру, необходимую для запуска, что позволит минимизировать сроки ввода в эксплуатацию производственных объектов», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе на площадках формата «Подмосковье индастриал», можно на инвестиционной карте Московской области.

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