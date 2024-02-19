19 февраля 2024, 16:09

Площадку с готовыми помещениями для бизнеса построят в деревне Падиково под Истрой

Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области
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Проект по созданию промышленной площадки в формате «Подмосковье индастриал» реализуют в Истре. Компания «Регионстрой» инвестирует в строительство комплекса с готовыми помещениями для бизнеса 500 миллионов рублей.

«Планируемая к сдаче в аренду площадь составит 14,5 тысячи квадратных метров. В рамках поддержки проекта инвестору предоставили земельные участки по упрощенной процедуре - без проведения торгов», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Распределительный центр «Новая Рига» появится в деревне Падиково под Истрой. Проект позволит создать новые рабочие места на территории округа.

«Это будут три одноэтажных здания общей площадью 15 тысяч „квадратов“ для размещения резидентов складского профиля. Готовые промышленные боксы будут включать всю инфраструктуру, необходимую для запуска, что позволит минимизировать сроки ввода в эксплуатацию производственных объектов», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе на площадках формата «Подмосковье индастриал», можно на инвестиционной карте Московской области.

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Инвестиции Истра Строительство Бизнес
19 февраля 2024, 16:28
Свыше тысячи человек пришли на фестиваль «Зов холода» в Талдоме
Министерство культуры и туризма Московской области
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Северный фестиваль «Зов холода» прошел в парке «Солнечный берег» в Талдоме 17 февраля. Его посетили больше тысячи человек. Для них организовали интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадку.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей выступил этнический ансамбль «Кочевник», провели хоровод и интерактивные программы. желающие смогли прокатиться на оленьей упряжке и пони, а также приобрести изделия ручной работы местных мастеров.

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Фестивали Талдом Парки
19 февраля 2024, 16:13
Матч дворовых команд прошел ко Дню семейного хоккея в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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День семейного хоккея прошел на катке вблизи Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. На льду встретились дворовые команды «Метеор» и «Вымпел».

На празднике провели конкурсы, мастер-классы по хоккею и лотерею. Потом начался матч между командами «Метеор» и «Вымпел».

Родители вместе с детьми сыграли в хоккей под присмотром олимпийского чемпиона Виктора Шалимова. Игра закончилась со счетом 5:5. Все участники получили памятные призы.

«Мы постарались организовать матч по мотивам мультфильма „Шайбу! Шайбу!“, чтобы игра выглядела атмосферно. Всех поздравляю с днем семейного хоккея и желаю красивых побед», - сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман.

Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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Дети Мытищи Хоккей
19 февраля 2024, 16:11
Детский сад построят на улице Колпакова в Мытищах в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Детский сад на 250 мест строится на улице Колпакова в Мытищах. Работы завершат к июню 2024 года.

Сейчас на объекте трудятся более 70 человек. Работы по фасаду выполнены на 90%, также почти закончена внутренняя отделка помещений. Сейчас строители занимаются сборкой мебели и оборудованием пищеблока.

На территории также оборудованы 10 групповых площадок и установлены игровые элементы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Детские сады
19 февраля 2024, 16:10
Юные танцоры Наро-Фоминска посетили мастер-класс от солиста театра Todes Дениса Ишметова
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Солист театра Аллы Духовой Todes Денис Ишметов провел для юных танцоров Наро-Фоминска мастер-класс. Занятия по хореографии прошли в Центральном дворце культуры «Звезда».

Танцевали все вместе - городские коллективы различных направлений танца - от классического до народного. По словам участницы мастер-класса Миланы, занятие прошло очень интересно и полезно.

«Денис очень вдохновляет! Такие мастер-классы - отличная „встряска“, возможность выучить новые связки, пообщаться с профессионалами и сделать шаг вперед!» - рассказала Милана.

Денис Ишметов отметил, что его главная задача - раскрыть внутреннее состояние каждого ребенка.

«С удовольствием наблюдал за тем, как, отбросив волнение, танцоры импровизировали!» - добавил Ишметов.

Напомним, что это уже второй мастер-класс от известного танцора, который прошел в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школьники

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