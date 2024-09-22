Площадку под футбольное поле обустроили на центральном стадионе Волоколамска

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Строители полностью удалили растительный слой с площадки под футбольное поле, выровняли грунт, утрамбовали и разметили его. Сейчас специалисты засыпают основание щебнем.

«После отсыпки щебнем добавим еще песка, утрамбуем, и на следующей неделе планируем начать монтаж системы подогрева», - рассказал представитель подрядчика Вячеслав Паршин.

Одновременно на стадионе устанавливают раздевалки и готовят место для новой трибуны. Также здесь обустроят две многофункциональные спортивные площадки.

На обновленном стадионе появится крытая трибуна на 500 мест, беговые дорожки на 100 и 400 метров, теплая раздевалка, игровые площадки для волейбола, баскетбола и минифутбола, футбольное поле с подогревом.

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