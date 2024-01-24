Площадку по раздельному сбору отходов открыли в Химках

Читайте нас в:

«Мегабак» действует в Химках уже три года. За это время на заводы по переработке отправили более 10 тонн отходов.

«Сдать в „Мегабак“ можно старую бытовую технику, спил растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные емкости, книги, одежду», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

В мини-офисе на площадке за сдачу вторсырья можно получить оплату согласно прейскуранту. Сумма зависит от фракции собранных отходов.

Программу реализуют в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами - одной из основных целей национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».