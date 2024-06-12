12 июня 2024, 17:43

Площадку «Мегабака» в Истре расширят до 1 июля

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Пункт раздельного сбора мусора «Мегабак» планируют расширить в связи с высоким спросом от местных жителей. После реконструкции его площадь будет составлять 30Х25 метров.

«Мегабак» в Истре открылся в марте 2021 года согласно экологической программе, предложенной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Проект призван популяризировать бережное отношения к экологии и увеличить объем вторичной переработки отходов.

В первое время пункт не пользовался большой популярностью у жителей, однако, со временем это изменилось. Теперь каждый месяц люди несут туда старую мебель, шины, крупногабаритную сломанную техника, а осенью излишки урожая. В прошлом году с «Мегабака» вывезли более 760 кубических метров мусора. Увеличение площадки более чем в два раза позволит разместить здесь дополнительные бункера по сбору всех фракций отходов.

В связи с расширением площади со второго июня по первое июля его работа временно приостановлена.

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Истра Экология Мусор
12 июня 2024, 18:04
Концерт классической музыки состоялся в Воскресенске по случаю Дня города
Администрация г.о. Воскресенск
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Концерт духовной и классической музыки прошел на территории Иерусалимского храма. Это ежегодное событие организовано совместно с Воскресенским Благочинием ко Дню города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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В рамках программы прозвучали классические произведения, исполненные учащимися и преподавателями Воскресенской детской школы искусств.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул, что это замечательное мероприятие наполняет нас духовными эмоциями и помогает почувствовать прекрасное еще глубже.

Концерты Религия Воскресенск
12 июня 2024, 17:43
Противопожарное обустройство лесных зон провели в Истре
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На территории Истринского лесного массива продолжаются работы по противопожарному обустройству лесов. На большей части территории Истринского лесничества ожидается первый класс пожарной опасности.

В рамках противопожарной безопасности в Истре были проведены работы по ремонту 15 шлагбаумов. Приведены в порядок 42 площадки с установленными местами для желающих отдохнуть в лесах. Также для информирования граждан в участковых лесничествах установлено 23 аншлага о пожароопасном периоде.

«Помимо этого, с целью создания механических барьеров для распространения лесных пожаров на территории Истринского лесничества запланированы работы по созданию и уходу за минерализованными полосами общей протяженностью 212,7 километров. На сегодняшний день уже опахано более 24 км лесных участков, наиболее подверженных угрозе лесных пожаров», - отметила заместитель директора Истринского филиала-лесничего государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» Мира Платонова.

Специалисты Истринского лесничества осуществляют контроль за выполнением работ по противопожарному обустройству лесов и профилактике природных пожаров каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В рамках противопожарной безопасности были проведены работы по ремонту 15 шлагбаумов, и приведены в порядок 42 площадки с установленными местами для желающих отдохнуть в лесах. Также для информирования граждан в участковых лесничествах установлено 23 аншлага о пожароопасном периоде. «Помимо этого, с целью создания механических барьеров для распространения лесных пожаров на территории Истринского лесничества запланированы работы по созданию и уходу за минерализованными полосами общей протяженностью 212,7 километров. На сегодняшний день уже опахано более 24 км лесных участков, наиболее подверженных угрозе лесных пожаров», - отметила заместитель директора Истринского филиала-лесничего государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» Мира Платонова.

Специалисты Истринского лесничества осуществляют контроль за выполнением работ по противопожарному обустройству лесов и профилактике природных пожаров каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

лас

Пожары Истра Лесные пожары
12 июня 2024, 17:34
Автопробег в честь Дня России прошел в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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Автопробег, приуроченный ко Дню России, провели сторонники партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии». Участники проехали по городам юго-востока Подмосковья.

Колонна автомобилей, украшенных российским триколором, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам городов: Воскресенск, Егорьевск, Серебряные Пруды, Коломна, Зарайск, Луховицы.

Участники автопробега сделали несколько остановок у памятных и значимых мест, а также выстроили автомобили в форме буквы «Z», которая стала символом специальной военной операции по защите жителей новых регионов России.

Секретарь местного отделения партии Андрей Баранов поблагодарил всех участников автопробега и отметил, что День России - это один из важнейших праздников нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Россия Воскресенск
12 июня 2024, 16:46
Журналистов из Воскресенска наградили в День города
Администрация г.о. Воскресенск
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Итоги конкурса журналистского мастерства «Живем, работаем, творим для Воскресенского края» подвели в Воскресенске. В текущем году на конкурс подано 39 работ в десяти номинациях.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с председателем Союза журналистов Подмосковья Натальей Чернышовой наградили победителей и поздравили с Днем России и Днем города.

Алексей Малкин лично вручил специальный приз юнкору объединения «Жирафы пера» Дарье Тамбеевой за интервью об учителе истории. Даша талантливая и увлеченная девушка, мечтающая поступить на журфак и стать профессиональным журналистом.

Цель конкурса заключается в выделении работников СМИ, ветеранов журналистики и творческой молодежи, рассказывающих о городе и его жителях. Этот конкурс проводится Воскресенским отделением Союза журналистов Подмосковья традиционно при поддержке областного союза, главы округа и Московской областной думы.

Высокий уровень работ, постоянное участие и новые участники свидетельствуют о том, что этот конкурс не просто соревнование, а добрая традиция собирать творческих и увлечённых своей профессией людей.

Награды Журналистика Воскресенск

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