Площадку для сбора 25 видов отходов открыли в Раменском

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Благодаря площадкам «Мегабак» в Подмосковье увеличился объем переработки и уменьшились захоронения мусора.

В открытии новой точки в Раменском приняли участие специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, глава округа и представители администрации.

По словам главы министерства Владислава Мурашова, в Раменском открыли площадку, которая задает новые стандарты утилизации вторсырья. Площадь пункта приема составила около 500 квадратных метров, там будут собирать более 25 фракций.

«Здесь также предусмотрена сдача материалов за плату, а установленные прессы, которые используются для спрессовки вторсырья, помогут оптимизировать логистику переработки, снизить затраты на транспортировку и сделать процесс более эффективным» - сказал министр.

На площадке будут принимать макулатуру, металл, текстиль, старую мебель и технику и многое другое.