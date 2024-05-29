29 мая 2024, 15:31

Площадку для пляжного волейбола открыли в парке «Серебряный» в Подмосковье

Министерство благоустройства Московской области
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Площадку для игры в пляжный волейбол установили в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах. Там для гостей также доступны скейт-парк, велодорожки, детская площадка и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, парк находится на берегу реки Осетр. На его территории работает детская площадка, скейт-парк, место для занятий спортов, велодорожка протяженностью 1,5 километра, а также пляж.

«Пляжный волейбол - популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля», - объяснили в министерстве.

Парк открыт для посещения с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Благоустройство Серебряные пруды Парки
29 мая 2024, 15:49
Парковку на 150 мест обустроят у мечети в Звенигороде
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Посещение мечети «Умма исламия» в Звенигороде для автомобилистов станет комфортнее — здесь оборудуют парковку на 150 мест. Это должно улучшить транспортную доступность улиц Новая и Депутатская.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов пообщался с прихожанами мечети, чтобы узнать их пожелания по модернизации.

«Мусульманская община была зарегистрирована в городе еще в 1994 году, а через 10 лет в Звенигороде открылась мечеть. Сейчас верующие оставляют машины вдоль улиц Новая и Депутатская, это затрудняет проезд. Мы подобрали подходящий земельный участок рядом с мечетью, где можно организовать парковку на 150 мест. Это существенно улучшит дорожную ситуацию. Сейчас участок оформляют в аренду, после чего можно будет приступить к созданию парковочного пространства», - поделился Иванов.

Здание мечети построили больше 20 лет назад, и сейчас оно является одним из важнейших религиозных центров для мусульман Одинцовского округа. Пятничные молитвы собирают здесь до 600 человек, а праздничные дни - до пяти тысяч.

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Одинцово Дороги Религия Машины
29 мая 2024, 15:47
Баскетболистки их Мытищ выиграли серебро на всероссийских соревнованиях
РФБ
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Команда юных баскетболисток из Мытищ выиграла серебро на всероссийских соревнованиях среди девочек 14 лет. Турнир прошел с 18 по 26 мая в Салавате в соответствии с целями федерального проекта «Спорта — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, титул MVP финального раунда получила защитник СШОР по баскетболу Дарья Челак.

В финале подмосковные спортсменки встретились с командой из Самарской области. Решающий бросок нанесли самарские баскетболистки и установили итоговый счет матча - 42:39.

Призером соревнований стала еще одна подмосковная команда. «Спарта энд К» - СШОР по игровым видам спорта заняла пятое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Мытищи Баскетбол
29 мая 2024, 15:40
Аграрии Воскресенска приступили к посеву сельхозкультур
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Посевной сезон начался у фермеров Воскресенска. В ведущем агропромышленном предприятии округа «Родина» уже посеяли 1714 гектаров кукурузы.

Сегодня агропредприятие «Родина» также имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Там числится 3627 голов скота, в том числе 1800 коров.

Предприятие посетил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Генеральный директор «Родины» Михаил Баранов поделился планами по развитию. Сейчас идет посев многолетних и однолетних трав. Работы ведутся в штатном режиме.

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Сельское хозяйство Воскресенск
29 мая 2024, 15:39
Решение суда о сносе 13 незаконных построек исполнили в Котельниках
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Под контролем судебных приставов в Котельниках принудительно снесли 13 объектов незаконного строительства. Владельцам предстоит возместить стоимость работ и аренды спецтехники.

В Люберецком районном отделе судебных приставов на исполнении находились решения о сносе незаконно возведенных строений. Иск подала администрация городского округа Котельники в связи с тем, что сооружения построили без разрешений. Суд изучил материалы дела и принял решение о сносе зданий.

Владельцы решение суда не исполнили, тогда к ним применили комплекс мер принудительного исполнения. Должников, в частности, привлекли к административной ответственности и предупредили о последствиях бездействия.

Наряду с этим велась совместная работа с ГУРБ Московской области, полицией и администрацией. В результате все 13 объектов незаконного строительства принудительно снесли. Владельцам этих строений предстоит вернуть в бюджет расходы на демонтаж и аренду спецтехники.

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Котельники

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