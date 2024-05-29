Площадку для пляжного волейбола открыли в парке «Серебряный» в Подмосковье

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, парк находится на берегу реки Осетр. На его территории работает детская площадка, скейт-парк, место для занятий спортов, велодорожка протяженностью 1,5 километра, а также пляж.

«Пляжный волейбол - популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля», - объяснили в министерстве.

Парк открыт для посещения с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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