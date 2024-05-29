Площадку для пляжного волейбола обустроили в парке Победы в Талдоме

Площадка представляет собой пространство, разделенное сеткой. Игроки перебрасывают через нее мяч, и если мяч остается на половине соперника, то команда побеждает.

Парк Победы расположен неподалеку от центра города. Жители и гости города с удовольствием проводят там время, ведь в парке регулярно проводятся мероприятия для детей и молодежи, занятия по скандинавской ходьбе, организовываются выставки, мастер-классы, концертные программы.

А для любителей активного отдыха работает пункт проката, где все желающие могут арендовать велосипед и прокатиться по ухоженным дорожкам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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