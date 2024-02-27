Площади трех особых экономических зон планируют расширить в Подмосковье

Екатерина Зиновьева уточнила, что заявки на расширение территорий ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Ступино Квадрат» уже подготовлены и сейчас находятся на стадии согласования с Минэкономразвития РФ. Предполагаемый экономический эффект от расширения этих ОЭЗ оценивается более чем в 83 миллиарда рублей инвестиций.

«По ОЭЗ „Исток“ сейчас идет формирование заявки», - добавила Екатерина Зиновьева.

Согласно проекту, территория ОЭЗ «Дубна» будет увеличена на 53,55 гектаров. Новые территории планируется заполнить не менее чем 26 резидентами, инвестиции которых превысят 49 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 3,5 тысячи.

Заявка на расширение ОЭЗ «Ступино Квадрат» включает в себя увеличение территории зоны на 183,1 гектаров. После расширения общая площадь ОЭЗ составит 614,4 гектаров. За счет увеличения территории планируется привлечь не менее 67 резидентов, инвестиции которых составят порядка 34 миллиардов рублей.

Екатерина Зиновьева добавила, что планы развитию ОЭЗ «Исток» будут представлены после завершения процесса подготовки заявки.

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