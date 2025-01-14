14 января 2025, 13:35

Площадь заповедников Подмосковья увеличилась на 11,3 тысячи гектаров в 2024 году

Медиасток.рф
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Министерство экологии Подмосковья подвело итоги работы по созданию и реорганизации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 2024 году. Усилия в этом направлении позволили увеличить общую площадь подмосковных ООПТ на 11,3 тысячи гектаров.

В течение года были образованы три новые особо охраняемые территории общей площадью 5,2 тысячи гектаров. Среди них - государственные заказники «Малая Лобца» в городском округе Лотошино и «Васильевское Поречье» в Рузском городском округе, а также памятник природы «Суханово» в Ленинском городском округе. Теперь в регионе насчитывается 283,6 тысячи гектаров заповедных земель.

Дополнительно реорганизовали 12 охраняемых природных территорий, что позволило увеличить их площадь на 6,1 тысячи гектаров в таких городских округах, как Щелково, Химки, Подольск, Луховицы, Коломна, Зарайск и Одинцовский.

Для защиты природных комплексов от негативного воздействия антропогенного характера установили 18 охранных зон для памятников природы областного значения, общей площадью свыше 900 гектаров.

Природа Экология
14 января 2025, 14:49
Фестиваль «Рождественский вертеп» прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Открытый православный конкурс в доме культуры рабочего поселка Хорлово собрал творческих людей со всего Подмосковья. Они соревновались в нескольких номинациях.

На торжественном открытии фестиваля выступили артисты фольклорного театра «Вечерка». Директор Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марина Глебова поздравила гостей с Рождеством.

Участники конкурса продемонстрировали свои таланты в номинациях «Художественное слово», «Театральное творчество», «Вокал», «Художественное фото и декоративно-прикладное творчество». Победителей наградили дипломами и кубками.

Организаторы поблагодарили за помощь в подготовке и проведении «Рождественского вертепа» председателя регионального отделения «Союза женщин России», организатора благотворительного проекта помощи людям в сложной жизненной ситуации «Дари тепло» Киру Крылову.

Фестивали Воскресенск конкурсы
14 января 2025, 14:47
Школу № 8 в Пересвете капитально отремонтируют к 1 сентября
Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы № 8 продолжается в городе Пересвете Сергиево-Посадского округа. Завершить работы и открыть здание планируется к 1 сентября.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что демонтажные работы в здании завершены на 65%. На площадке более 20 рабочих, они готовят школу к общестроительным работам.

Площадь здания составляет 4,3 тысячи квадратных метров. Работы на объекте проходят в рамках президентской программы по капремонту школ.

В школе проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сделают отделку. Прилегающую территорию благоустроят, закупят новую мебель и оборудование.

Школы Сергиев Посад
14 января 2025, 14:28
Более 60 подарков вручили волонтеры юным пациентам онкодиспансера в Балашихе
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В Балашихе переодетые в костюмы сказочных героев волонтеры-альпинисты поздравили маленьких пациентов онкодиспансера со старым Новым годом. Дети получили более 60 подарков.

Ежегодную благотворительную акцию проводят в Московском областном онкологическом диспансере уже в 11-й раз. В ней принимают участие представители группы помощи «ДобротворецЪ», сообщества промышленных альпинистов «Жумарго», фонда «Подари жизнь» при поддержке компании Tarkett.

В этот раз праздник для детей подготовили 24 альпиниста, а также волонтеры, аниматоры и гримеры. Наряженные в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей участники акции спустились с крыши семиэтажного корпуса онкодиспансера и подарили маленьким пациентам новогодние подарки. Они провели для детей анимационную программу: вместе с ребятами волонтеры играли, водили хороводы, пели песни. В подарок от Деда Мороза малыши получили конструкторы, пазлы, игрушки, светильники, плееры и наушники.

«К нам приехали друзья альпинисты, которые регулярно радуют наших пациентов. Безусловно, настроение детей и их родителей отражается на результатах лечения. Ребята героически борются с заболеванием, а их мамы держатся и стараются поднимать им настроение», - поделилась заведующая детским отделением онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Она также добавила, что такие мероприятия проходят в учреждении два раза в год: на старый Новый год и в Международный день защиты детей.

Напомним, что отделение детской онкологии открыли в 1966 году. За год в учреждении проходят лечение примерно 2500 юных пациентов. Это третье в России специализированное отделение для детей и подростков, страдающих онкологией, и единственное подобное медучреждение в Московской области.

Дети Волонтеры Балашиха Онкология
14 января 2025, 13:38
Еще тысячу новых рабочих мест создадут в ОЭЗ «Дубна» в 2025 году
Фото: ОЭЗ "Дубна"
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Резиденты особой экономической зоны «Дубна» планируют создать около тысячи новых рабочих мест в течение года. На площадке запустят еще несколько заводов и научно-производственных комплексов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что этом году в «Дубне» планируется завершить строительство инфраструктуры четвертой очереди левобережной площадки, открыть новые заводы, провести проектные работы на присоединенной территории площадью 56 гектаров и привлечь крупные наукоемкие компании.

«В 2025 году наши резиденты на двух площадках намерены запустить в эксплуатацию еще до семи новых современных заводов и научно-производственных комплексов. Например, компания „НЦСД“ достраивает высокотехнологичный центр обработки данных», - рассказал генеральный директор ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Новый фармзавод по производству готовых лекарств откроет в «Дубне» компания «Аргументум Фарма». Порядка пяти инвесторов, ведущих строительство собственных научно-производственных комплексов, ожидают разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, еще столько же - разрешений на строительство.

В 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» запланировала привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать до тысячи новых рабочих мест.

Инвестиции Дубна Рабочие места Промышленность

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