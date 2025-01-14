Площадь заповедников Подмосковья увеличилась на 11,3 тысячи гектаров в 2024 году

В течение года были образованы три новые особо охраняемые территории общей площадью 5,2 тысячи гектаров. Среди них - государственные заказники «Малая Лобца» в городском округе Лотошино и «Васильевское Поречье» в Рузском городском округе, а также памятник природы «Суханово» в Ленинском городском округе. Теперь в регионе насчитывается 283,6 тысячи гектаров заповедных земель.

Дополнительно реорганизовали 12 охраняемых природных территорий, что позволило увеличить их площадь на 6,1 тысячи гектаров в таких городских округах, как Щелково, Химки, Подольск, Луховицы, Коломна, Зарайск и Одинцовский.

Для защиты природных комплексов от негативного воздействия антропогенного характера установили 18 охранных зон для памятников природы областного значения, общей площадью свыше 900 гектаров.