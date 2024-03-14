14 марта 2024, 13:26

Площадь вблизи спортивного центра «Рошаль» в Шатуре благоустроят к сентябрю

Министерство благоустройства Московской области
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Территорию у спортивно-культурного центра «Рошаль» благоустроят в Шатуре в этом году. Там обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, установят новые ограждения, скамейки и урны. работы планируют завершить к сентябрю.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы првоедут по программе «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории центра появятся пешеходные дорожки, велопарковки, новые ограждения, освещение, скамейки и урны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Шатура
14 марта 2024, 13:27
Открытие бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» перенесли на 11 мая
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Старт нового бегового сезона проекта «Суперлига Подмосковья» пройдет 11 мая в Коломне. Ранее спортивное мероприятие запланировали на 5 мая, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Регистрация на забеги доступна на сайте «Суперлиги».

Все, кто не смогут принять участие в забеге 11 мая, смогут сдать или обменять слот. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки по адресу: help@runningmr.ru В рамках нового сезона «Суперлиги Подмосковья» запланировано пять масштабных стартов. Они пройдут в Коломне 11 мая, в Волоколамском округе 8 июня, в Сергиевом Посаде 13 июля, в Дубне 24 августа и в Одинцове 19 октября.

Принять участие в стартах могут все желающие: от новичков до профессионалов. Для юных спортсменов до 11 лет подготовили дистанции в 300 и 600 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Суперлига
14 марта 2024, 13:17
Блинами угостят на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента
Медиасток.рф
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Жителей Подмосковья угостят блинами у избирательных участков, которые уже завтра начнут принимать желающих проголосовать на выборах президента России. Масленичные лакомства будут раздавать во всех городах региона.

Около 36 тысяч человек будут работать на выборах в Московской области в течение трех дней голосования. Рядом с избирательными участками развернутся масленичные гуляния с блинами и проводами зимы.

Около 844 тысяч избирателей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Свыше 3,9 тысячи избирательных участков будут работать в Подмосковье на предстоящих выборах президента. Один из них в здании культурного центра «Костино» в Королеве посетил губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 12:58
Свыше 90 детей приняли участие в музыкальном фестивале в Можайске
Министерство образования МО
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Детско-юношеский музыкальный фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске. В нем приняли участие более 90 человек в возрасте от семи до 18 лет из Московской и Смоленской областей.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, организатором фестиваля стал педагог дополнительного образования, руководитель музыкальной студии «Крылья» Вячеслав Мироненков. Конкурс прошел в очном и заочном форматах.

В состав жюри вошли заслуженный работник культуры России Виктор Трофимов, начальник военного учреждения культуры и искусства Елена Речиц и другие эксперты.

Участники соревновались в игре на фортепиано, струнных инструментах, синтезаторе, вокале и других номинациях.

В завершении фестиваля прошел гала-концерт, где объявили результаты и наградили победителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Музыка конкурсы
14 марта 2024, 12:51
Спасатели провели пожарные учения в Доме правительства Московской области
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники Мособлпожспаса провели пожарно-тактические занятия в Доме правительства Московской области. Начальник ПСЧ-310 Сергей Корчагин сообщил, что цель тренировки — это отработка действий при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

По сценарию учений возгорание произошло в конференц-зале на четвертом этаже. Сработала система оповещения, после чего персонал доложил о случившемся экстренным службам и эвакуировал людей.

«Оперативно прибыв к месту условного происшествия, огнеборцы создали звено газодымозащитной службы, после чего провели разведку очага возгорания и поиск условных пострадавших», - пояснил Корчагин.

Работники Мособлпожспаса локализовали условный пожар и полностью потушили его. Отмечается, что цели и задачи были достигнуты в полном объеме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары

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