Площадь вблизи спортивного центра «Рошаль» в Шатуре благоустроят к сентябрю

Старт нового бегового сезона проекта «Суперлига Подмосковья» пройдет 11 мая в Коломне. Ранее спортивное мероприятие запланировали на 5 мая, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Регистрация на забеги доступна на сайте «Суперлиги».

Все, кто не смогут принять участие в забеге 11 мая, смогут сдать или обменять слот. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки по адресу: help@runningmr.ru В рамках нового сезона «Суперлиги Подмосковья» запланировано пять масштабных стартов. Они пройдут в Коломне 11 мая, в Волоколамском округе 8 июня, в Сергиевом Посаде 13 июля, в Дубне 24 августа и в Одинцове 19 октября.

Принять участие в стартах могут все желающие: от новичков до профессионалов. Для юных спортсменов до 11 лет подготовили дистанции в 300 и 600 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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