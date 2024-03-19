19 марта 2024, 14:10

Площадь со стелой в Парке Победы в Пущине благоустроят к июлю

Министерство благоустройства Московской области
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Площадь со стелой в парке Победы в городском округе Пущино благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планируется завершить в июле 2024 года.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этом году в планах модернизировать 95 объектов.

«Среди них 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел» - рассказал Хайкин.

Специалисты заменят системы освещения мемориального комплекса, а также отремонтируют существующие и проложат новые тропинки в парке.

Проектом предусмотрена полная реконструкция стелы с заменой конструкций на архбетон и очистка леса от сухостоя и валежника.

Все растения в парке высадят с учетом сезонности, таким образом, он будет зеленым круглый год.

Концепция основана на символическом значении парка, в центре которого находится стела в память о павших во время Великой Отечественной войны, и предполагает сохранение монументальности и строгости комплекса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Пущино Парки
19 марта 2024, 14:22
Более 185 уличных фонарей установят в Солнечногорске в 2024 году
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В Солнечногорске идет активная работа по замене и установке объектов освещения. В текущем году планируют установить 186 новых опор освещения.

Новое освещение будет установлено не только в Солнечногорске, но и в территориальных управлениях Андреевка, Пешковское, Поварово, Смирновское и Соколовское. Большинство новых опор освещения появятся в микрорайоне Дедешино, а также в деревнях Головково, Новое, Трусово и Хметьево.

Основными зонами для размещения нового освещения станут культурные учреждения и социальные объекты. К работам планируют приступить уже в апреле этого года.

Для ознакомления с адресами установки опор освещения, можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск в разделе «Комфортная среда».

С начала 2020 года по настоящее время, заключив концессионное соглашение с ООО «БЛ Инжиниринг», в муниципалитете были установлены 1500 новых опор и 1500 новых светильников, проложены 45 км сетей, установлены 147 шкафов управления освещением и заменено около 15 тысяч светильников на светодиодные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство Солнечногорск
19 марта 2024, 14:14
Почти 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Московской области могут анонимно и бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Ранняя диагностика позволит своевременно начать лечение и предотвратить передачу вируса.

«В Подмосковье с начала года исследование на ВИЧ прошли почти 500 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких», - отметил главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

По его словам, проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется ежегодно. Чтобы сдать тест, следует обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД. С правилами постановки на учет в центр можно ознакомиться по ссылке.

В начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе. В медучреждении смогут проходить лечение жители не только Балашихи, но и Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округа.

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Исследования Врачи ВИЧ
19 марта 2024, 14:03
Подмосковье в 3 раза увеличит число снегоуборочных машин и создаст новые места для утилизации
Медиасток.рф
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Итоги высокого сезона уборки снега начали подводить в Подмосковье. Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова рассказала об увеличении количества ручных роторов для очистки дворов и о других принятых решениях.

«Нам важно научиться складывать чистый снег на доступные газоны внутри дворов, чтобы вывозить действительно важное. Это позволит сэкономить время, а главное - дворы будут убираться быстрее. Поэтому для дворников покупаем малую механизацию. Сейчас у нас 1932 ручных ротора, планируем увеличить это количество до 6128», - рассказала Светлана Аипова.

Кроме того, в следующем сезоне в Подмосковье планируется активнее использовать роторное навесное оборудование для техники.

Будет решаться и вопрос с утилизацией собранного снега.

«20 января в Лобне приостановили вывоз снега, потому что некуда было возить. Прорабатываем вопрос организации снегоплавилок. У двух городских округов они уже есть - это Красногорск и Ленинский. При высокой урбанизации это единственный способ сразу снег утилизировать», - подчеркнула Аипова.

Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева сообщил, что с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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ЖКХ
19 марта 2024, 14:02
Свыше 5 тысяч человек прошли реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше пяти тысяч человек прошли реабилитацию в подмосковных стационарах с начала года. Это на 390 человек больше, чем в прошлом году.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, отделения реабилитации работают на базе 24 стационаров региона. Там восстанавливаются после заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других.

«Также в 2023 году мы поставили в наши больницы свыше 230 единиц медицинского оборудования для реабилитации, чтобы данный вид медпомощи был еще доступнее и качественнее», - добавила Стригункова.

Пройти реабилитацию жители могут бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача.

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Больницы Врачи

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