Площадь произрастания борщевика в Подмосковье уменьшилась на 2,3 тысячи гектаров за год

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в этом году специалисты осмотрят около 18 тысяч гектаров территории и обработают около 24 тысячи гектаров земель.

«Мы проводим эффективную работу, чтобы максимально обезопасить жителей в период активного роста и цветения борщевика. Городские округа Московской области в настоящее время активно готовятся к сезону борьбы с борщевиком и уже начали заключать контракты с подрядчиками на проведение соответствующих мероприятий, в частности уничтожение борщевика различными методами», - сказал он.

Контракты на проведение работ уже заключили в Балашихе, долгопрудном, Кашире, Королеве и других округах.

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