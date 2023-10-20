Площадь Победы во Фрязине благоустроят к концу года

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Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, площадь находится в самом центре города рядом с железнодорожной станцией. Она стала визитной карточкой Фрязина, поэтому ее было важно обновить.

«Кроме того, тут расположен памятник фрязинцам, погибшим в боях Великой Отечественной войны. Мы ведем его обновление, чтобы сохранить память о героях. Завершение работ запланировано на конец осени этого года», - сказал он.

Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны фрязинцам был установлен в 1986 году. В его центре - бронзовая скульптура советского солдата на гранитном постаменте, который обновили в ходе благоустройства. Размещенные на площади монумент также сохранят и добавят на них новые лица.

В сквере также появятся новые цветники, скамейки, места для тихого отдыха, фонтаны, информационный стенд, доска почета и уличное освещение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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