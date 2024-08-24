Площадь перед ледовым дворцом в Воскресенске реконструируют в сентябре
Масштабную перестройку площади перед Ледовым дворцом спорта «Химик» городского округа Воскресенск завершат в конце сентября. Сейчас рабочие модернизируют фонтан.
В Воскресенске обновляют площадь перед ледовым дворцом. При строительстве используют современные материалы и технологии.
Сейчас реконструируют фонтан посреди площади. Отдельное внимание уделят озеленению территории вокруг дворца: здесь высадят новые деревья. Строители установят скамейки, урны, элементы освещения.
Дворец модернизируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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