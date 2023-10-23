Площадь перед драматическим театром в Истре благоустроят в 2024 году

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Проект благоустройства театрального сквера победил во всероссийском голосовании по обустройству общественных пространств. Вскоре там появятся качели, лавочки, велопарковка и парковое освещение. Кроме того, для посетителей театра и жителей близлежащих домов построят парковку.

«Десятилетиями парковка у Истринского драмтеатра, одного из старейших театров Подмосковья, представляла собой хаотичное размещение автомобилей на газоне», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители региона высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

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