Площадь перед драматическим театром в Истре благоустроят в 2024 году
Территорию вблизи Истринского драматического театра благоустроят в 2024 году. Там установят навесы, лавочки и качели, а также обустроят велосипедную и автомобильную парковки.
Проект благоустройства театрального сквера победил во всероссийском голосовании по обустройству общественных пространств. Вскоре там появятся качели, лавочки, велопарковка и парковое освещение. Кроме того, для посетителей театра и жителей близлежащих домов построят парковку.
«Десятилетиями парковка у Истринского драмтеатра, одного из старейших театров Подмосковья, представляла собой хаотичное размещение автомобилей на газоне», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители региона высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.
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