Площадь очага непарного шелкопряда в Подмосковье сократилась в три раза за год
Площадь очага непарного шелкопряда в Подмосковье сократилась в три раза. Такой динамики удалось достичь за счет обработки лесничеств от насекомых.
«Проведение осенних учетов яйцекладок в действующем очаге непарного шелкопряда показало, что его площадь сократилась в три раза. Сам очаг удалось удержать в пределах его основного развития», - рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Леса обработали биологическим препаратом. Эффективность мероприятий составила 93%. Помимо этого, на вредителей воздействовали природные факторы - распространившаяся среди насекомых бакуловирусная инфекция и уничтожение шелкопряда насекомыми-энтомофагами.
Важно, что применяемые препараты для обработки от шелкопряда безопасны для людей, животных и пчел.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится еще семь лесопарков.
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