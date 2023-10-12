Площадь очага непарного шелкопряда в Подмосковье сократилась в три раза за год

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«Проведение осенних учетов яйцекладок в действующем очаге непарного шелкопряда показало, что его площадь сократилась в три раза. Сам очаг удалось удержать в пределах его основного развития», - рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Леса обработали биологическим препаратом. Эффективность мероприятий составила 93%. Помимо этого, на вредителей воздействовали природные факторы - распространившаяся среди насекомых бакуловирусная инфекция и уничтожение шелкопряда насекомыми-энтомофагами.

Важно, что применяемые препараты для обработки от шелкопряда безопасны для людей, животных и пчел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится еще семь лесопарков.

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