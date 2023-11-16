Площадь Ленина в Краснознаменске благоустроят в 2024 году

Как рассказал глава Министерства благоустройства Михаил Хайкин, первый этап благоустройства площади уже завершился ранее. В следующем году эту работу продолжат.

«Ранее мы уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. В следующем году мы приступим к реализации второго этапа проекта и облагородим площадь имени Ленина», - сказал он.

Территория находится в центре Краснознаменска. Это площадь перед Домом Офицеров с памятником Владимиру Ленину. Традиционно там проводят массовые мероприятия. По проекту на площади обновят плиточное мощение, создадут больше пространства для прогулок, систему освещения и навигации. Там также установят инсталляцию со словом «Краснознаменск» из металлических букв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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