Пленум по вопросам подготовки к 80-летию Великой Победы прошел в Ногинске

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Ветераны и представители администрации Богородского округа подошли к вопросу подготовки к празднованию юбилея Победы комплексно.

«В первую очередь необходимо работать с молодежью. Передавать им то, что передало нам ушедшее поколение наших ветеранов. А они должны донести до следующих поколений, какой ценой досталась победа», - отметил руководитель Богородского окружного отделения «Боевое Братство» Александр Хатин.

Первичные ветеранские организации уточнили списки участников войны, тружеников тыла, блокадников и узников фашистских концлагерей.

«Мир изменился. Мы защищаем свои идеалы, свои ценности и историю нашей великой России. И в первых рядах - ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, - сказал депутат Совета депутатов Богородского городского округа Олег Карцов.

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