Пледы и шапочки для младенцев закупили в Московский областной центр охраны материнства и детства

«После того, как весь комплект связанных для детишек вещей проходит все санитарные обработки, их помещают непосредственно в боксы и накрывают новорожденных. В дальнейшем, набор каждого малыша остается за ним и передается маме при выписке», - прокомментировала заведующая отделением Мария Попова.

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