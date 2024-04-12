Плавающий транспортер «Амфибия» применили для помощи жителям Луховиц из-за разлива Оки

Спасатели продолжают помогать жителям городского округа Луховицы в связи с разлитием Оки. Представители Мособлпожспаса, МЧС России по Московской области и Государственной инспекции по маломерным судам работают на полную мощность, чтобы обеспечить безопасность всех находящихся в зоне риска. В этом помогает транспортер «Амфибия», который переправляет людей с одного берега реки на другой.

«Транспортное средство работает по расписанию автобусов для удобства жителей. В день совершается 22 рейса. Порядка 350 человек за день перевозим», - рассказал начальник службы проведения аварийно-спасательных работ Сергей Худоногов.

«Амфибия» может перевозить и технику, например карету скорой помощи. На борту можно разместить груз до 10 тонн.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

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