Платформу мониторинга качества воды «Буян» испытают 10 июля в Звенигороде

Озеленению подлежали территории детских садов «Бибигон» и «Лесная сказка» и школа № 30 в Химках. Жители высадили деревья и кустарники.

Помощь жителям в озеленении территорий двух детских садов и школы оказали муниципальные депутаты. Они встретились с воспитателями дошкольных учреждений «Бибигон» и «Лесная сказка» и предоставили саженцы деревьев и кустарников.

«Рад, что в нашем округе столько заботливых жителей. Мы с Татьяной Кавторевой смогли оперативно отреагировать на просьбу и быстро найти растения, которые идеально подходят для озеленения территории детских учреждений», - поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Преподавательский состав школы № 30 также ратовал за озеленение территории. Сотрудники рассказали, что детям необходим отдых на природе между уроками.

Отметим, что в Химках облагораживают парки, скверы и аллеи округа. Специалисты высаживают цветы разных видов. Всего город украсят свыше 70 тысяч бутонов. Также зеленые насаждения пополнят три тысячи деревьев и почти 12 тысяч кустарников.

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