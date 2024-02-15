Пластиковые бутылки и стекло стали лидерами выработки вторсырья на КПО «Восток» и «Нева» за неделю

На сегодняшний день комплексы функционируют на полною мощность, перерабатывая порядка 1,7 миллиона тонн мусора ежегодно. Работники КПО «Восток» и «Нева» собирают и сортируют более 40 видов отходов, включая стекло, пластик, металл и картон. Примерно 75% отходов отправляется на переработку, 15-20% становится вторичным сырьем, 30% используется для компостирования, а 25% используется в качестве топлива.

С 8 по 15 февраля на комплексе «Восток», расположенном в Егорьевске, лидерами выработки вторсырья стали прозрачные ПЭТ-бутылки, смешанная ПЭТ-тара, картон, тетрапак, упаковки из металла, а также прозрачное и зеленое стекло.

На комплексе «Нева», расположенном в Солнечногорске, основными видами выборки вторичного сырья стали три вида стекла, смешанный ПЭТ, пленки ПВД, картон и макулатура.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на территории региона действует целый комплекс мер для решения проблемы.

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