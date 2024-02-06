Планы модернизации теплосетей разработали в Воскресенске и Сергиевом Посаде

Среди районов, требующих особого внимания в Воскресенске, отметили микрорайоны Лопатинский и Цемгигант, а также город Белоозерский.

В Сергиевом Посаде предлагается выполнить мероприятия на объектах теплоснабжения в поселках Заречный, Реммаш и Конкурсный, в также в деревне Путятино. Нуждается в модернизации и котельная дома-интерната по улице Пограничной, а также ряд других объектов.

Администрациям городских округов поручили проработать проблемные вопросы и оценить необходимость модернизации по всем перечисленным адресам. В ближайшее время в муниципалитеты приедут рабочие группы для помощи в этой работе.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отметил, что в регионе организованы четыре рабочие группы по теплоснабжению. Сейчас формируется план мероприятий, который необходимо реализовать до начала отопительного сезона 2024 года. Вместе с этим готовится список работ на три годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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