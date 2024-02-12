Планы модернизации теплосетей для Истры, Можайска и Жуковского составили в Подмосковье

В Можайске необходимо капитально отремонтировать несколько участков теплосети: в поселках Синичино, Уваровка-1 и Уваровка-2, а также в деревне Горетово.

Требуют модернизации теплосети в Истре и Дедовске. Предложено модернизировать и те объекты, которые не включили в план мероприятий. Это котельные и сети в поселке Павловская Слобода, селе Новопетровское, деревнях Курсаково и Кострово, поселке Глебовский, селе Рождествено, деревне Покровское, поселках Снигири и Манихино.

В Жуковском планируется модернизировать магистральную тепловую сеть по улице Спасателей, а также тепловой сети от МП «Теплоцентраль». Участки от котельной «ЛИИ им. М. М. Громова» подлежат замене. На котельной МП «Теплоцентраль» необходимо установить новый котел и новые деаэраторы.

В ближайшее время в городские округа направится рабочая группа для оценки ситуации и принятия окончательного решения по модернизации теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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