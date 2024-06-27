Плановый ремонт котельной № 8 начался в поселке Столбовая под Чеховом

На котельной проводятся работы по очистке двух паровых котлов и подготовке их к гидравлическим испытаниям. Также идет процесс вскрытия и опрессовки вспомогательного теплообменного оборудования, ревизия насосного оборудования и сварочные работы по ремонту трубной части вспомогательной системы котла. В ближайшем будущем запланирована частичная замена труб и ревизия запорной арматуры.

После завершения работ на котельной, рабочие приступят к задачам на трех центральных тепловых пунктах, которые получают тепло от данной котельной. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведут ревизию оборудования, гидравлические испытания теплообменного оборудования и подготовку к опрессовке центральных магистралей.

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