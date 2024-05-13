Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся в мае
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с этого месяца. В Министерстве энергетики региона отметили, что такие меры необходимы для проведения работ по модернизации системы горячего водоснабжения и теплоснабжения.
Специалисты обновят оборудование на котельных, проведут гидроиспытания, а также модернизируют оборудование на котельных. Данные работы позволят обеспечить качественное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон.
С графиком проведения плановых работ можно ознакомиться на интерактивной карте.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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