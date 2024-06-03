Плановые отключения горячей воды проведут в Солнечногорске до конца лета

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Для диагностики и наладки всей системы с 3 по 16 июня остановили свою работу котельные: ГЭМЗ, дома отдыха Прибрежный, деревни Голубое, деревни Осипово, поселка Лесное Озеро и деревни Соколово.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления, что позволяет избежать технологических нарушений и отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с полным графиком отключений горячей воды можно на сайте администрации Солнечногорска по ссылке.

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